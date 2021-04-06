Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля: 4045 жителей региона с COVID-19 лечатся дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 6 апреля. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 6 апреля, по данным регионального Оперативного штаба, составляет 62 739. За минувшие сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился у 167 заболевших. Темпы заболеваемости вторую неделю держатся на одном уровне.

Выздоровели за это же время 236 человек. Всего COVID-19 в Приангарье переболели уже 60 744 жителя.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля: больше 4000 человек лечат амбулаторно

В Иркутской области новой коронавирусной инфекции 6 числа больны 5432 сибиряка. У большинства из заболевших болезнь протекает в легкой форме и медки разрешили им лечиться амбулаторно. Дома с COVID-19 борются 4045 человек. Госпитализированными на сегодняшний день остаются 1387 пациентов. Из них в тяжелой форме – 84 зараженных.

Увы, летальные исходы течения болезни продолжаются ежедневно. Сегодня, 6 апреля, стало известно о смерти еще 8 подхвативших инфекцию: COVID-19 унес жизни 7 из них. Всего с начала пандемии ее жертвами стали уже 2432 человека: коронавирус унес жизни 2167 из них, остальные 265 с таким же диагнозом болели и другими тяжелыми заболеваниями, которые привели к их кончине.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 6 апреля.

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