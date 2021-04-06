Кто придумал вертолет Ми, почему поставили памятник Александру III и какого ветра нет на Байкале: тест о том, хорошо ли ты знаешь Иркутск

Иркутску - 360. Буквально через пару месяцев город ждет большой праздник. Если не помешают ограничения ( а мы верим в лучшее!), то по главным улицам города пройдет веселый исторический карнавал, состоится концерт ( и не один, а несколько концертов - на разный вкус, для всех возрастов), небо расцветит красочный фейерверк. Потому что большой праздник, юбилей.

А юбилей и встречать полагается соответственно - шумно, ярко, весело, чтобы запомнилось. Тем более за прошедший год пандемии сибиряки порядком соскучились по торжествам, привыкли к самоизоляции. И, хотя правила по-прежнему надо соблюдать, день города 5 июня 2021 в Иркутске пройдет с достойным события размахом. В колоннах в костюмах почтенных купцов, степенных обывателей, веселых гимназистов, бравых казаков и юнкеров пройдут все, кому этого захочется.

А пока мы предлагаем вам пройти небольшой и не самый серьезный краеведческий квест. Вспомнить о страницах истории города. И, кто его знает, может быть, узнать что-то новое, неожиданное для себя. Начали!