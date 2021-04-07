Вернуть 20% за поездку: до 30 июня иркутяне могут поехать в отпуск в любой уголок России с кешбэком

На теплое море или в снежные горы: до 30 июня иркутяне могут поехать в отпуск в любой уголок России с кешбэком Фото: Андрей АБРАМОВ

В пандемию россияне стали чаще путешествовать по стране, это факт. И мы, иркутяне, не исключение. Тем более, что туристический кешбэк снова в действии - за отдых можно вернуть 20% затрат! Но не всех, конечно, а только за тур или проживание в гостиницах и санаториях.

- Съездить можно в любой регион, причем не один раз, - рассказала руководитель агентства по туризму Приангарья Екатерина Сливина. - Все туры представлены на сайте мирпутешествий.рф: это активный отдых, круизы, горнолыжные туры, охота и рыбалка, тур выходного дня или майских праздников, экскурсии и многое другое.

Так куда иркутянам поехать в весенний отпуск? Погреться на солнышке - в Краснодарском крае или Крыму. Поправить здоровье в санаториях - в Минеральных водах, Адыгее, Алтае, Тюмени, Башкирии, Удмуртии, на Балтике - в Калининграде и Курортном районе Санкт-Петербурга. Ближе к маю можно отправиться в круиз по Волге, а если захочется покататься на лыжах, то в это время всех еще ждет красноярский Шерегеш. За интересными историческими экскурсиями - в Казань, Нижний Новгород, Воронеж, по городам Золотого Кольца. Ну а про Москву или Санкт-Петербург и говорить нечего.

Главное условие - оплатить отдых до 15 июня картой "МИР", к которой подключена система лояльности, а в путешествие отправиться до 30 июня. В течение пяти дней после покупки на ваш счет вернется до 20 тысяч рублей.

Кстати, за отдых у нас, в Иркутской области, кэшбек тоже начислится. Так что необязательно далеко ездить за новыми впечатлениями. Выбраться бы на Байкал!

- К нам охотно едут со всей страны, - добавила Екатерина Сливина. - Зимой был большой турпоток, все-таки Байкал очень популярен. Ожидаем, что весной и летом отдыхающих тоже будет много. Местные туркомпании уже разработали новую программу в духе: "Встречай весну на Байкале". Туристы понаблюдают, как красиво тает лед на озере, отправятся в круиз по воде, полюбуются, как расцветают степи.

А где отдохнуть в Приангарье, кроме Байкала? Есть такие заповедные места. Правда, иркутянам они едва ли могут быть интересны. Эти варианты, скорее, для гостей из других регионов.

- Есть экскурсионные туры по Московскому тракту в Усольский район и в Свирск, также проектируем маршрут по Александровскому тракту, где можно будет посмотреть села Урик, Усть-Куда, село Александровское, Олонки, - добавляет руководитель агентства по туризму Иркутской области.

НА ЗАМЕТКУ!

Маршруты для чартерного туризма разрабатывают в Приангарье

В Иркутской области разработали два маршрута для чартерного туризма. Правда, пока точно неизвестно, когда к нам смогут с экономией летать путешественники из других регионов. Но уже известно, что возить их будут в направлении Малого моря или же в Листвянку и Байкальск.