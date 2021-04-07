Наставил на отца пистолет и забрал ребенка: в Бурятии будут судить похитителя 3-летней малышки

Подозреваемый в похищении признался, что наставил на отца девочки пистолет. Фото: стопкадр с видео СУ СК РФ по Республике Бурятия

- Я достал пистолет из-за пояса, направил отцу в голову и сказал, что забираю ребенка, - признается на видеокадрах допроса 39-летний мужчина. После этого монолога вооруженный сибиряк вместе с девочкой сел в такси, которое поджидало у входа в дом в Хоринском районе Бурятии.

Машина скрылась. Отец малышки тут же набрал телефон полиции. Всем сотрудникам МВД республики 18 января 2021 года была отправлена ориентировка на сибиряка среднего возраста и приметы трехлетней девочки. Тут же был объявлен план перехват. Найти ребенка удалось быстро.

- Машину сотрудники вневедомственной охраны остановили на въезде в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

Всех, кто был в автомобиле, задержали. Оказалось, что в салоне машины сидела … мать ребенка. Похищение стало апогеем разборок бывших супругов, которые после развода так и не смогли «поделить» дочь.

- После развода между бывшими супругами шел спор из-за ребенка, и до его разрешения 3-летняя девочка проживала с отцом, - рассказывают следователи. - Ее мать уехала в другой регион, однако позже вместе с данным приятелем вернулась в Бурятию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия и угрозой применения насилия». По словам подозреваемого – того самого 39-летнего знакомого женщины, мать о его замыслах не знала. Просто попросила его поговорить с бывшим мужем, чтобы тот отдал ребенка. Сама осталась в такси. А в доме ее знакомый в тот момент размахивал пневматическим пистолетом.

- Я даже отцу сказал, что мне заплатили, - говорит подозреваемый. – Чтобы он на нее не подумал, а какую-то другую версию предположил.

Сейчас расследования уголовного дела завершено, собраны улики, доказывающие вину мужчины. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд. «Помощнику» матери, который как оказалось, ранее был судим, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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