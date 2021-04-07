Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 апреля: за сутки COVID-19 подтвердился у 164 жителей региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 7 апреля. По данным Оперативного штаба Иркутской области по коронавирусу, в начала пандемии диагноз COVID-19 в Приангарье был поставлен 62 903 раза. За минувшие сутки в это число вошли 164 человека, получившие положительные результаты тестов.

К счастью, на данный момент выздоравливает гораздо больше людей, чем заражается. Так, за последние 24 часа с облегчением вздохнули 195 победивших болезнь наших земляков. Всего вылечились уже 60 939 человек, в их числе 5594 ребенка.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 апреля: в ковидных госпиталях больше 1300 человек

В регионе сейчас от COVID-19 лечат 5392 заболевших. Из них 4044 зараженных переносят инфекцию легко, выздоравливают дома. В медучреждениях региона под наблюдением медиков находятся 1348 пациентов, 86 из них в тяжелом состоянии.

К несчастью, летальные исходы не прекращаются. За сутки Приангарье потеряло еще 9 человек: причиной смерти восьми стал COVID-19, еще один с таким же диагнозом умер от иных тяжелых болезней. С начала пандемии скончался уже 2441 подхвативший новую коронавирусную инфекцию.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 апреля.

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