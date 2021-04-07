День космонавтики 2021 в Иркутске: празднуем 60 лет со дня первого полета человека в космос. Фото с выставки Арт студии «Красотень» и Детской школы искусств «Полёты в мечтах и наяву», предоставлено Иркутским Краеведческим музеем

День космонавтики 2021 в Иркутске - 12 апреля – ровно 60 лет как был совершен первый полет человека в космос. Этим человеком был теперь всемирно известный военный летчик, старший лейтенант Юрий Гагарин – Первый космонавт Земли. Этот день стал прорывом не только для нашей страны, но и для всего человечества. День космонавтики россияне отмечают с 1962 года. И неизменно в каждом регионе проходят интересные события, посвященные празднику. Расскажем, что приготовили в Иркутске.

День космонавтики 2021 в Иркутске: музыка астронома в Органном зале

Уникальный концерт с интересными произведениями пройдет 10 апреля в Органном зале. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это утверждение точно подходит к трудам ученого эпохи Просвещения Уильяма Гершеля.

- Он – отец современной астрономии, первооткрыватель инфракрасного излучения, двойных звезд и планеты Уран, - отмечают в Иркутской областной филармонии. – Мало кто знает, что начинал он свой жизненный путь, как профессиональный музыкант - гобоист, органист, композитор.

Так вот за то время, что он увлекался музыкой, он создал немало уникальных произведений. Послушать некоторые интересные музыкальные сочинения астронома Уильяма Гершена можно будет в преддверии Дня космонавтики в Органном зале Иркутска. Для разнообразия в программу включили и музыку таких классиков как Иоганн Бах, Георга Генделя, Генри Перселла. Исполнит композиции знаменитый иркутский органист Дечебал Григоруцэ.

День космонавтики 2021 в Иркутске: концерт в Органном зале

День космонавтики 2021 в Иркутске: история освоения космоса

Ко Дню космонавтики приготовились и в Иркутском краеведческом музее. Там в отделе истории 5 апреля открылась виртуальная выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос, «Наш Гагарин».

- Выставка дает представление о развитии отечественной космонавтики, знакомит с известными личностями – учеными, инженерами, конструкторами, летчиками-космонавтами, - рассказали организаторы события. – В ней показана роль советской и российской космонавтики в мире и перспективы ее развития.

Кстати, посмотреть ее можно не выходя из дома – материалы также размещены и на сайте музея. А вот как видят освоение космоса дети – увидеть получится во время прогулок вблизи здания №13 по улице Карла Маркса. В окнах этого филиала Краеведческого музея «Музейная студия» к 12 апреля разместят четыре десятка рисунков от 37 юных художников.

- На ярких красочных работах можно узнать первого в мире космонавта Юрия Гагарина и знаменитых космических путешественников Белку и Стрелку, - говорят сотрудники музея. – Также ребята поделились на холстах и своими фантазиями: высадка человека на новые планеты, завораживающие космические пейзажи, парады планет, сверхсовременные летательные аппараты и тем, как они видят наших возможных соседей по галактике.

Посмотреть выставку "Полеты во сне и наяву" от ребят из поселка Мегет можно будет до 12 мая.

День космонавтики 2021 в Иркутске: выставки в Краеведческом музее

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08