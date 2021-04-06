Бухгалтер стала шить точные копии нарядов Натальи Водяновой и Яны Рудковской и зарабатывать в два раза больше. Фото из архива героини публикации.

Сейчас 48-летняя Ирина Нечесова из села Майск Осинского района уже не представляет, как это, работать от звонка до звонка. Да и зная, чем она сейчас зарабатывает на жизнь, едва ли догадаешься, кто она по профессии. В прошлом бухгалтер, человек системный, у которого в голове только цифры, дебеты-кредиты, в одночасье стала… модельером! Шьет костюмы для кукол, делает точные копии нарядов мировых звезд - Софии Ротару, Яны Кошкиной, Яны Рудковской, Билли Айлиш. И зарабатывает, на минуточку, в два раза больше, чем раньше!

- Как хобби стало работой? – переспрашивает Ирина. – Все началось с рождением третьей дочери. Ребенок есть ребенок. Играла в куклы, одевала-раздевала, одежка была истаскалась. Ну а голые куклы на полке – зрелище удручающее (смеется). Решила, надо самой что-то сшить. А что? Увидела образ Натальи Водяновой в журнале и вдохновилась! Вот так и появилась первая работа. Ярко фиолетовое платье с необычным принтом – копия наряда с показа, в котором участвовала Водянова в Париже.

Сибирячка уволилась с официальной работы и теперь занимается творчеством. Фото из архива героини публикации.

- Теперь же на одну куклу у меня уходит максимум – неделя, - говорит Ирина. – Рука набита.И материалы искать не пришлось. Ткань Ирина нашла в собственном шкафу –старенький костюмчик старшей дочери. Сибирячка на глаз сделала выкройку, правда, ошиблась с размерами, пришлось делаю новую. В итоге работа заняла три недели.

А эта кукла напоминает Брэда Питта. Фото из архива героини публикации.

И домашняя коллекция кукольного модельера заметно разрослась. В ней появились наряды-копии Софии Ротару, Яны Кошкина, Яны Рудковской, Билли Айлиш и других звезд. Всего за три года сибирячка успела создать 25 прототипов образов знаменитостей со всего мира. Но теперь ей интереснее самой придумывать дизайн – новые модели для кукол берет из головы. Кстати, помимо женских, рукодельница создает и мужские наряды.

Похожа на Наталью Водянову. Фото из архива героини публикации.

- Шляпки, сапожки, колечки, сумочки, браслеты и другие аксессуары заказываю в интернете, - признают мастерица. – Есть сайты, где продают их именно для кукол. А материалы в основном беру в ателье. Лоскутки остаются, ими со мной охотно делятся.

К слову, работу Ирина делает исключительно вручную - каждый стежок, каждую петельку.

- Когда декрет закончился я вышла на работу, - говорит Ирина. – Но осознала, что работа бухгалтером стала скучной, а времени на мои кукол почти не остается. Тогда и решила попробовать превратить увлечение в бизнес. Получилось! Опубликовала в группе одного мессенджера фото своих работ и тут же появился первый клиент. Сумму, которую предложил куклу, наряженную в мой костюм, покупатель, в 3 раза превосходила стоимость обычной стоимости куклы. И тут я поняла, что поспешила с трудоустройством. Мое хобби-очень денежное и я могу получать вдвое больше, занимаясь любимым делом. Вот так спустя пару месяцев уволилась с официальной работы. И не жалею!

Почти Ким Кардашьян. Фото из архива героини публикации.

Еще бы, ведь теперь Ирина зарабатывает в два раза больше. Планов у нее громадье – создание свадебной и вечерней коллекции для кукол, открытие собственного интернет-магазина. Ведь пока продает работы по визиткам или через соцсети.