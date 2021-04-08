Зеленая эволюция: как из индустриального моногорода на Байкале сделают современный экогород

Озеро Байкал Фото: Shutterstock

Байкальск – небольшой город на берегу озера Байкал в Иркутской области. Он из тех, которые называют моногородами. Появился всего-то полвека назад как поселок рабочих Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Тогдашнего поставщика советской оборонной промышленности.

Это удивительно красивое место. Рядом - несколько заповедников и горнолыжный курорт. Озеро Байкал в черте города. И быть бы Байкальску еще одной всероссийской здравницей по образу и подобию Сочи, но бремя моногорода давит на него тяжелым грузом. Опять же, печально известен на всю страну БЦБК, который после закрытия в 2013 году оставил «в наследство» миллионы тонн отходов. Такое токсичное соседство курорту не к лицу.

Изменить ситуацию призван комплексный план развития города до 2040 года, который профессионалы называют мастер-планом. Разрабатывают его главная российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ и консалтинговая компания КБ Стрелка совместно с иркутянами – Сибирской лабораторией урбанистики. Они в этой работе не одни – участвуют и местные власти, и жители города, и эксперты. Люди уже высказали свои пожелания к плану на стратегических сессиях, которые очно прошли прошлой осенью, а онлайн продолжаются и сейчас.

Город Байкальск Фото: Shutterstock

Документ будет глобальным и охватит все сферы, от туризма до транспорта и ЖКХ. Ключевой упор сделают на экологию. По плану в ближайшие четыре года очистить площадку комбината и рекультивировать отходы. Несколько лет выделено на снижение вредных выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма, в ближайших планах внедрение раздельного сбора мусора и «умных» систем контроля.

Работа, которую нужно будет проделать на БЦБК до 2025 года – колоссальная. Только представьте: здесь накоплено 6,5 млн тонн вредных веществ, а содержание натрия в подземных водах в районе комбината превышено в 40 раз. Если все это попадет в Байкал, экологии будет нанесен серьезный вред. Но ликвидация отходов – лишь часть работы. Нужно снести аварийные заводские здания, а их большинство. Плюс договориться с бизнесменами, у которых на этой территории есть собственность. Ну и самое главное – понять, что будет располагаться здесь. Авторы мастер-плана сейчас усиленно размышляют над этим. Одно ясно – другого вредного производства на месте БЦБК не появится.

Озеро Байкал летом. Фото: Shutterstock

Снижение выбросов – следующая большая задача, поставленная перед авторами мастер-плана. Тут тоже предстоит много работы. В Байкальске нет экологичного общественного транспорта. Понадобится завезти в город электробусы или автобусы на газомоторном топливе. И завезти – самое простое. Куда сложнее создать инфраструктуру новых заправок.

Город обслуживает одна ТЭЦ. Работает на угле. ТЭЦ убыточна. Плюс часть тепла теряется, проходя по изношенным трубам. Для начала, конечно, нужно модернизировать коммунальные сети и снизить себестоимость электричества. Чтобы добиться последнего, авторы мастер-плана предлагают обеспечить энергоснабжение города в том числе за счет солнечных батарей. Это не новшество, солнечные электростанции (СЭС) уже есть в Крыму, Астраханской и Самарской областях, Ставропольском крае Республике Бурятия и в других регионах. Чистая энергия без выбросов – то, что нужно, чтобы стать магнитом для экотуристов, модного сейчас направления отдыха.

Строительство ливневой канализации, которой сейчас нет в городе, и модернизация очистных сооружений – еще одно направление мастер-плана. Параллельно введут раздельный сбор мусора. А за состоянием всех элементов городской жизни будут следить «умные» системы мониторинга. В единый центр управления будет стекаться информация о состоянии воздуха, уровне наполнения мусорных контейнеров и даже о численности и направлении туристических потоков.

Прекрасный вид на туристические центры и Куркутский залив Байкала в августе. Фото: Shutterstock

Экотуризм, кстати, будут развивать отдельно. Рядом с Байкальском огромное количество охраняемых природных территорий с уникальной природой. Чего стоит одна Тункинская долина – удивительной красоты место с альпийскими лугами и целебными источниками. Чтобы связать эти места, построят экотропы и веломаршруты. В целом, планов очень много. Это и развитие уже существующего горнолыжного курорта «Гора Соболиная», и строительство новых современных отелей, и появление интересных фестивалей, и развитие экологически чистого производства продуктов для гастрономического туризма.

Мастер-план, который сейчас в разработке, станет подробной дорожной картой, детальным изображением Байкальска образца 2040 года. Как отметили в госкорпорации ВЭБ.РФ, создание такого документа – единственная возможность обеспечить городу устойчивое развитие.

«Байкальск, как и подобные ему города в нашей стране, имеет множество проблем, которые не решить точечными мерами. Чтобы сделать его настоящим городом будущего, требуется комплексное решение. Таким решением стал создаваемый нами вместе с коллегами мастер-план. Мы провели глубокий анализ ситуации в городе, изучили большой пласт информации из разных источников, работаем с жителями и бизнесом. Итогом станет масштабный документ, реализация которого обеспечит развитие не только Байкальска но и всего южного Байкала на долгие десятилетия вперед», - отметил старший вице-президент ВЭБ.РФ Антон Григоров.