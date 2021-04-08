Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 апреля: больше 61 000 жителей Приангарья вылечились от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 8 апреля. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области, по данным Оперативного штаба Приангарья, возросло до 63 066. В это число за последние сутки вошли 163 жителя региона, которым сообщили, что их тесты на COVID-19 оказались положительными.

Радует, что большинство наших земляков смогли победить болезнь: из этих 63 тысяч подхвативших инфекцию уже больше 61 000 человек отпраздновали свое выздоровление. Только за последние 24 часа вздохнули с облегчением еще 183 вылечившихся. Точное число перенесших COVID-19 на 8 апреля 61 122.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 апреля: в больницах лечат 1348 пациентов

Бороться с болезнью на сегодняшний день продолжают 5364 сибиряков. Большинство из них – 4016 человек – переносят новую коронавирусную инфекию в легкой форме. Им медики разрешили лечиться дома. Госпитализированными 8 апреля остаются 1348 зараженных. Они сейчас находятся в ковидных госпиталях региона, 85 из них находятся в тяжелом состоянии.

Увы, справиться с заразой получается не у всех. Специалисты сообщают о смерти еще 8 человек от COVID-19. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2449 человек: причиной смерти 2183 из них стал коронавирус, еще 266 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 апреля.

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