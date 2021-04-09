«Уже не надеялись найти Малыша живым»: сибирячка спустя полгода разыскала потерянную собаку в приюте для животных

Малыш спустя полгода вернулся к своим хозяевам, у которых прожил 14 лет. Фото: предоставлено Дарьей Зайцевой

«Помогите, на дороге лежит песик и скулит от боли, даже пошевелиться не может, скорее всего, сбила машина». Такое сообщение в ноябре 2020 года прислала в соцсети бурятского благотворительного фонда «Собака счастья» одна из подписчиц. Дворнягу отвезли в ветклинику, где выяснилось, что у нее множественные переломы, вывих тазобедренного сустава и ушибы внутренних органов. Несчастное животное перенесло несколько операций. Бедолагу выходили, но возвращаться ему было некуда, хозяева так и не объявились... Тогда пса решили приютить сотрудники фонда.

- Мы отправили его передержку, - рассказывает "КП"-"Иркутск" директор благотворительного фонда «Собака счастья» Дарья Зайцева. – Он стал жить в теплом домике с другими питомцами. Назвали Пишто. У нас на глазах он учился заново ходить.

Малыш убежал во время уличной прогулки. Фото: предоставлено Ниной Емельяновой.

Фотографии всех питомцев волонтеры выкладывают на странице в соцсети. К фото прилагают описание - рассказывают о судьбе животного. А она у каждого из тех, кто попал в приют, непростая: кого-то как Пишто нашли у дороги, кого-то «добрые» хозяева привязали к столбу и уехали… Но многим благодаря страничке в соцсетях удается снова обрести дом. И 8 апреля под фото Пишто один из подписчиков написал, что пес сильно похож на соседского, который потерялся полгода назад. Мужчина оставил волонтерам номер хозяев.

Сотрудники фонда сразу с ними созвонились и узнали всю историю жизни Пишто, настоящее имя которого оказалось Малыш. Песик прожил в этой семье целых 14 лет и неожиданно пропал в ноябре 2020 года.

- Весь прошлый год Малыш делал попытку убежать во время прогулок, - рассказывает хозяйка пса Нина Емельянова. – И однажды ему это удалось. Догнать его моя мама не смогла. На следующий день младшая сестра шла в школу и увидела в парке Малыша. Она поймала его и понесла домой, но по дороге он выскочил вновь. Три дня мы обходили всех соседей, ведь во дворе Малыша все знали, но его никто не видел. Пес как сквозь землю провалился. Мы подумали, отловили или вовсе убили…

Дом в котором он жил, пес узнал сразу. Фото: предоставлено Ниной Емельяновой.

Мама Нины погоревав, даже устроила дома небольшой мемориал памяти любимца. Ждала его так сильно, что даже не убрала подстилку, на котором спал Малыш, а его фото поставила в рамку с надписью «Family» (семья – англ., прим Ред.).

- Когда узнали, что Малыш жив, сразу помчались его забирать, - говорит Нина. – Он нас он сразу узнал! Прыгнул на руки и начал лизать лицо. Ну а забежав в подъезд, сразу поднялся на второй этаж и остановился около двери в нашу квартиру. Теперь никуда его не отпустим…