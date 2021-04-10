Как в Иркутске борются с незаконной рекламой

Реклама - двигатель торговли, но ее должно быть в меру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аляповатые вывески, безвкусные баннеры или завешенные объявлениями остановки, - все это с лихвой имеет место быть в городской среде. Как правило, ни единого стиля, ни зачастую хорошего вкуса в этом не просматривается. Мы узнали, как в Иркутске борются с рекламой во всех ее проявлениях.

Фактически с нуля

Власти признают, что эту сферу необходимо сделать более современной и цивилизованной, и обещают навести порядок. Дело в том, что схема размещения конструкций в городе была утверждена еще в 2013 году и давно не актуальна. Изменилось и время, и пространство.

Так, где-то расширили дорогу или создали сквер, обустроили тротуар или построили новое здание, поэтому некоторые баннеры уже не могут стоять там, где стоят. Кроме того, за 8 лет некоторые щиты стали вовсе не нужны бизнесу. Допустим, какая-то фирма разорилась, а реклама о ней так и висит. Такого, конечно, быть не должно. В администрации сегодня разрабатывают новую схему размещения конструкций.

- Не стоит вопрос уменьшить их количество на какое-то определенное число, - поясняют в мэрии. - Речь идет о качественной переработке рынка. Планируется прийти к такой ситуации, которая будет удобна и предпринимателям тоже.

Часть рекламных щитов, особенно там, где их много, хотят заменить современными светодиодными экранами. Так, считают специалисты, получится даже увеличить количество рекламы, притом что конструкция будет одна. Просто чаще можно обновлять информацию.

Баннеры стоят незаконно

Кроме того что в городе устарела схема, где могут располагаться билборды, еще есть проблема и с договорами, которые заключаются с их собственниками. Они тоже просрочены и в большинстве своем не действуют уже два года.

Всего же в Иркутске 1280 отдельно стоящих рекламных конструкций, часть из них свободна. Фактически - 979.

- После обновления схемы будем заключать новые договоры с предпринимателями, - говорят в администрации и считают, что только после этого можно будет говорить о более менее упорядоченности в этой сфере.

И еще любопытные цифры: 80% всех рекламных конструкций в Иркутске принадлежит федеральным компаниям, а 20% местным. Снос одного билборда обходится бюджету города в 25 тысяч рублей. Кстати, в Иркутске в течение 2020 года снесли около 150 незаконных конструкций. В этом году демонтировать самовольные баннеры начнут только летом. Как раз после всех бюрократических согласований.

Первыми попадут под зачистку 133 незаконно установленные конструкции. В частности, 12 щитов на улице Трактовой (ее в этом году будут благоустраивать и уберут все конструкции); еще по 10 есть предписания контролирующих органов и решения судов о демонтаже; 67 расположены вне схемы (то есть установлены там, где в принципе нельзя). Еще 43 - это щиты в Октябрьском районе по пути из аэропорта в исторический центр. Считается, что этот маршрут является визитной карточкой и должен выглядеть соответствующе, чтобы не портить гостям Иркутска первое впечатление о городе.

А алгоритм следующий: выявление, распоряжение о выдаче предписания, предписание и, собственно, сам принудительный демонтаж.

Автодозвон против объявлений

С объявлениями бороться сложнее, ведь за каждым пятачком города не уследишь! Поэтому в Иркутске решили внедрить проект «Автодозвон», который давно практикуют в других регионах России. Планируют запустить пилот в Правобережном и Свердловском округах. Пока только на три месяца, а потом, если он покажет свою эффективность, распространят на всю столицу Восточной Сибири.

Суть в следующем. Допустим, специалист видит, что объявление явно висит не на своем месте. Он составляет акт и передает его оператору. В данном случае оператором выступит уполномоченная организация, которая осуществляет функцию автодозвона. Так, робот начинает названивать автору объявления с периодичной настойчивостью, например раз в час. Прекратить надоедливые звонки можно только одним способом: пойти снять объявление, а потом написать заявление, приложив фотографии демонтажа. Словом, посмотрим, приживется ли эксперимент.

Пока же напомним, что по правилам благоустройства Иркутска действует запрет на самовольное размещение рекламных и информационных материалов вне специально отведенных мест. Нарушителя могут привлечь к административной ответственности. В частности, той же «жертве» автодозвона придется заплатить штраф. Его сумма составляет от 1 до 5 тысяч рублей в зависимости от «тяжести» деяния. Для должностных лиц санкции весомее - от 5 тысяч до 30, для юридических - от 10 тысяч до 55.

- В Иркутске имеются отдельно стоящие конструкции, доски объявлений на каждом жилом доме, вот там можно развешивать объявления, - добавили чиновники.

КСТАТИ

К юбилею

Довольно много рекламы в автобусах, троллейбусах и трамваях. Администрация города решила отказаться от нее, за исключением социальной. Такое новшество продиктовано тем, что в этом году Иркутск празднует 360-летие. Все должно быть красиво.

Рекламу в транспорте планируют убрать в течение года, основная работа запланирована на апрель. Вместо пестрых картинок различных товаров появится символика в честь дня рождения города. А еще планируется привести в порядок вывески на фасадах. Для этого власти призвали предпринимателей использовать брендбуки с символикой города, ее можно скачать на официальном сайте муниципалитета.