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Общество11 апреля 2021 6:30

Единую цифровую платформу запустили для всех школ Иркутска

Этому послужила пандемия, дистанционное обучение
Яна ЛИСИНАЯна ЛИСИНА
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Единую цифровую платформу запустили для всех школ Иркутска.

Единую цифровую платформу запустили для всех школ Иркутска.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Еще полтора года назад реалии были совсем другими. Многие и представить себе не могли, как учиться онлайн. Но прошлой весной пандемия коронавируса перевернула все с ног на голову. Школьники и учителя вынуждены были оставаться дома и приспосабливаться к новому формату - дистанционному обучению. О том, как новшество повлияло на сферу образования, расскажем подробнее.

Иркутская открытая школа

Именно так называется новый проект, который в конце прошлого года запустили в городе. Простыми словами, это платформа для дистанционного обучения, объединяющая учителей, учеников и их родителей.

- Проект реализуется на базе платформы Microsoft Teams, - рассказал «Комсомолке» начальник департамента образования Иркутска Олег Ивкин. - Все школы завязаны на одну систему, что не только обеспечивает дистанционное обучение, но и открывает новые возможности для всех.

Речь идет о следующем. Раньше уроки проводили на самых разных ресурсах, например в «Зуме», «Скайпе». Это создавало некий хаос, определенные ограничения и трудности. И подключиться к конференции мог кто угодно, были сжатые рамки по количеству участников, по времени и т.д. Теперь же все встречаются на одной платформе - надежной.

Однако использоваться проект будет не только во время дистанционки. Постепенно внедряются уже дополнительные опции. Так, можно проводить открытые уроки и мастер-классы. Причем делиться лучшими практиками и накопленным опытом смогут учителя даже из других регионов России. А дети смогут заходить на ресурс, чтобы получить дополнительные знания, подготовиться к экзаменам, получить нужную информацию, касающуюся, в том числе, учебного процесса, и т.д.

Что касается родителей, то, как показала практика, многим пришлись по душе родительские собрания в онлайн-формате. Удобно для тех мам и пап, которые работают допоздна. Так вот собрания тоже можно проводить в «Иркутской открытой школе». Словом, возможностей и идей много.

- Конечно, дистант не заменит живого общения, - считает Олег Ивкин. - Но современные технологии должны идти в помощь. Например, бывают такие ситуации, когда ребенок по состоянию здоровья не посещает школу, а получать знания может, и для него новая платформа тоже будет очень полезной.

Ограничения постепенно снимают

Сегодня в Иркутске все школы работают очно. Однако в 10 учреждениях несколько классов переведены на удаленку. Временно. Так происходит, когда в каком-либо классе есть заболевший коронавирусом, и таким образом на карантин, как контактные, уходит весь коллектив. Тоже самое, если вирус подхватил учитель.

Также некоторые школы используют дистанционный формат частично. Например, какой-либо урок проводят онлайн. Это сегодня не противоречит базовым представлениям о системе образования.

Что касается других реалий, которые появились из-за пандемии в школах, то они пока остаются. Так, до конца 2021 года обязательными остаются измерение температуры у детей и взрослых, запрет массовых мероприятий, закрепление за классом отдельного кабинета. Во время экзаменов в школах должно соблюдаться безопасное расстояние в 1,5 метра. При входе в образовательные учреждения установлены антисептики, а в детских садах обязательна ежедневная дезинфекция игрушек. Новые правила для школ и детсадов во время пандемии разработали в мае 2020 года.

Кроме того, тщательную дезинфекцию теперь проводят и во время каникул.

Какие еще изменения привнесла пандемия

Рассказываем о новшествах 2020 года, которые остались с нами до сих пор.

В сфере культуры долгое время было затишье. Ни на выставку не сходить, ни на концерт, ни на спектакль. Сегодня все это возможно. Но только с соблюдением мер безопасности. И это касается в принципе любых учреждений.

Так, театры работают с загруженностью зала в 75%, по-прежнему всем посетителям измеряют температуру при входе. В кассовом, зрительном залах и в других помещениях есть санитайзеры для обработки рук и разметка для соблюдения социальной дистанции. Все помещения театра дезинфицируют по графику специальными средствами. Все то же самое касается концертных залов и цирков.

В сфере социального обслуживания многие учреждения работают по записи. Так, допустим, принимают в соцзащите или в МФЦ.

Кроме того, коммунальщики продолжают проводить дезинфекцию в подъездах и общественном транспорте. Также предприятия и учреждения должны дезинфицировать контактные поверхности и оборудование, следить за здоровьем сотрудников, по возможности переводить их на удаленный режим работы.

Действует масочный режим. Напомним, что по 14 апреля 2021 года в Иркутской области продлено действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. Не исключено, что мера будет распространяться и после этой даты.

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