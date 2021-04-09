Аналитики заявили, что аренда квартир в Иркутске из-за ипотеки серьезно подешевела. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Плати за свое жилье! Этот лозунг постепенно вошел в нашу жизнь. Ипотека сегодня есть, наверное, у каждой второй молодой семьи. У остальных - либо жилье по наследству, либо аренда. Аналитики констатируют удивительный факт - заработки тех, кто получал доход, сдавая жилье в аренду, упали. И упали серьезно. Если брать Иркутск, то портал "Мир квартир" отмечает - однушки и студии снизились в цене на 9, 5%, а большие трехкомнатные квартиры - на 8, 3%. Это если снимать. Стоимость покупки растет.

Итак, однушку в среднем сдают по 12 тысяч 761 рублю, просторную трешку - по 22 тысячи 764. Цены падают стремительно. Еще несколько лет назад заработать на недвижимости можно было куда больше. Аналитики многое списывают на пандемию.

-Как видим, от последствий пандемии больше всего пострадали многокомнатные квартиры. Что понятно, ведь они востребованы гораздо меньше, чем экономичные «однушки», – говорит Павел Луценко, генеральный директор портала. – Многие хозяева, особенно владельцы квартир с дорогими ремонтом и мебелью, не готовы снижать цены и, не найдя арендаторов, вообще снимают свои объекты с экспозиции. Отчего средние ставки опускаются еще ниже. Думается, такая ситуация продлится до середины года, пока не ограничат или (в зависимости от региона) не отменят льготную ипотеку. Тогда люди перестанут столь активно покупать недвижимость в собственность, сокращая тем самым спрос на рынке аренды.

Говоря по-простому, тот, кто может себе позволить аренду трехкомнатной квартиры, без проблем приобретет жилье и в ипотеку. Доходов на платеж хватит, а не будет хватать, на первое время купит поменьше. Сокращение спроса на большие квартиры идет в большинстве городов страны, даже в Москве. А вот однушки ведут себя по-разному.

В Красноярске стоимость аренды маленькой квартиры снизилась на 2%, в Новосибирске - ровно так же, как и в Иркутске, на 9, 7%, в Чите рухнула на 11, 1%. И только в столице Бурятии, наоборот, подорожала на 7, 1%. Чтобы обосноваться там, приходится выкладывать ежемесячно 14 тысяч 306 рублей ( конечно, в среднем), это на пару тысяч дороже, чем в Иркутске. Трехкомнатные квартиры также подорожали во всех соседних городах, кроме Улан-Удэ. Видимо, местный феномен можно объяснить тем, что мало строят.

А вот реализуются ли надежды владельцев жилья, что стоимость аренды снова подпрыгнет, сказать трудно. Кто снимает жилье? Молодые семьи. Многие из них, как мы с вами знаем, уже имеют ипотеку. Конечно, свадьбы играть продолжают, но не в космическом количестве. Студенты. Бюджетный набор в вузах растет. Но число выпускников школ немного, да снижается. Бюджетники очень часто предпочитают жить в общежитиях. Вероятно, спрос могут вернуть приезжие. Из-за пандемии их число в Иркутске реально упало.