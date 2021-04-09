"Высокие" технологии: глава Бурятии вышел в эфир на совещании с Мишустиным, используя стул как подставку для планшета. Официальный инстаграм главы Бурятии.

"Включаюсь!" Стул из гостиничного номера - боком на стол, на него планшет. Сооружение прижимаем сверху портфелем для надежности. Теперь все готово для совещания в правительстве страны с премьером Михаилом Мишустиным, которое прошло накануне.

"Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы,4 часа утра (по камчатски). Участие в совещании Председателя Правительства М.В.Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо", - оригинальное фото в инстаграме глава Бурятии Алексей Цыденов снабдил шутливой подписью.

Сооружение выглядело так. Официальный инстаграм главы Бурятии.

Все просто. В момент совещания он был в командировке, за тысячи километров от служебного кабинета. В Петропавловске-Камчатском в это время проходил совет глав Дальнего Востока под председательством главы округа Юрия Трутнева. Обсуждали темп вакцинации, перспективы создания новой региональной авиакомпании, вопросы привлечения инвестиций. Но это же не повод пропустить обмен мнениями на уровне правительства страны!

Не привыкать выходить в эфир по-походному.

В общем, жить по-походному Алексею Цыденову не привыкать. Работа такая - глава республики, надо все успевать.-Это не в первый раз так, - рассказывает "КП"-Иркутск пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев. -Для Алексея Фишева главное - результат. Поэтому ему случалось и в Москву лететь дискаунтером без багажа, питания и удобств бизнес-класса, и в метро ездить, чтобы всюду успеть. И такое "включение" тоже уже было - примерно полгода назад пришлось сооружать подставку из картонных коробок, которые собирали по кабинетам, чтобы выйти в эфир телеканала "Россия". Требовалось сориентироваться срочно, искать аппаратуру возможности не было, все собрали за 5 минут. Главное - хорошо все вышло.