Волчонок подружился с козленком в зоопарке на берегу Байкала. Фото: стоп-кадр с видео Сибирского зоопарка

Помните, эту необычную дружбу между амурским тигром и козлом Тимуром в Приморском сафари-парке? За их взаимоотношениями следил тогда весь мир, поражаясь такому соседству. Не менее сенсационные друзья появились в зоопарке на берегу Байкала. Там с удовольствием играют в одном вольере волчонок и козленок. Как же юные хищник и парнокопытное оказались вместе? Об этом КП-Иркутск расспросила у сотрудников Сибирского зоопарка в Листвянке.

- Козлята и волчата родились у животных в нашем зоопарке чуть больше месяца назад, - рассказывают киперы. – Козлят у нас двое. А вот волчонок остался один – девочка. Ее родила волчица Амелия, мамочке уже девять лет. Потомство от такой «бабушки» мы и не ждали. В прошлом году она ощенилась, но ни один детеныш не выжил. В этом году из своего логова во время таяния снега она вынесла двоих волчат. Но, видимо из-за того, что для нее состояние материнства не привычно, вела она себя не совсем адекватно и одного малыша вскоре нашли мертвым со сломанной шеей. Под угрозой своей жизни наш сотрудник забрал второго волчонка от волчицы.

Малышке примерно полтора месяца и кормить ее с соски уже не нужно – уплетает мясо, творог и молоко. Теперь маленькая хищница живет в комнате с сотрудниками. Но оставлять там ее на весь день нельзя - волки очень умные животные: она уже научилась запрыгивать на кровать и стол.

- Такое там устроит, если ее запереть, одно слово – ребенок! - улыбаются работники зоопарка. – Как любой ребенок она любит резвиться и играть, но щенков у нас на данный момент нет, тогда и возникла идея подсадить ее к таким же, как она «детям» - общий язык с козленком волчица нашла быстро.

Это подтверждает и видео, опубликованное накануне в Инстаграме зоопарка. Волчонок, припадая на передние лапы, заигрывает с козленком и зовет резвиться, а будущий рогатый отвечает:

- Мееее! – наверное, соглашаясь.

Теперь малышня играет каждый день, расстаются только на ночь или когда волчонка выводят на прогулку по зоопарку на поводке.

Сколько продлится дружба

Такой необычной дружбе предстоит продлиться еще месяца 4 не больше. Волчонку к тому моменту исполнится почти полгода, к этому времени малышка осознает, что она зверь хищный. Проявятся все «атрибуты» охотника. Тут уж козлятам под боком будет не место.

- Может быть, общение прекратится и раньше, мы никак не решим, расставаться ли нам с волчонком, один из европейских зоопарков хочет пополнить свою экспозицию сибирскими волками, просит нашего, - отмечают руководители филиала Сибирского зоопарка в Листвянке. – Жить в вольере с родителями она не сможет, одной волчице тоже нельзя…. Ей нужна компания. В общем, пока она еще мала для переезда, пусть окрепнет, там будем решать.

Так что козленок и волчонок еще какое-то время будут удивлять своими играми посетителей.

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