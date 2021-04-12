Консультант салона сотовой связи задержал в аптеке грабителя, вооруженного шприцом

Дмитрий Некипелов с грамотой от МВД Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Ничего себе сходил за хлебушком». Эту фразу из киножурнала «Ералаш» впору повторять 22-летнему оператору салона сотовой связи из Иркутска Дмитрию Некипелову. На днях этот худенький парень во время обычного похода за обедом, задержал опасного грабителя.

- Шагаю я в магазин на соседнюю улицу, и проходя мимо аптеки, замечаю через окно, что внутри идет какая то борьба, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Дмитрий Некипелов. – Через секунду на улицу выбежала девушка-фармацевт с перепуганными глазами и со следами крови на халате. Прячась за меня, она крикнула: «Помогите, грабят, вызовите полицию!»

Дмитрий достал телефон и начал набирать 02. Пока он объяснял дежурному ситуацию и адрес, куда нужно вызвать наряд, тот самый грабитель, как ни в чем не бывало, спокойно вышел из аптеки и быстрым шагом начал удаляться. Дмитрий сказал фармацевту оставаться на месте, а сам ринулся за ним.

- В одной руке я держал телефон, по которому разговаривал с дежурным, а второй рукой попытался схватить преступника, - продолжает Дмитрий. – Он уворачивался. Тогда я начал просить помощи у прохожих мужчин. Однако, все прошли мимо. Но я, словно пастух продолжал идти за ним. По дороге он пытался запугать меня. Говорил, что он опасный преступник и что у него уже несколько ходок в тюрьму.

Однако, оператора эти рассказы не испугали. Продолжая преследовать преступника, Дмитрий заметил, что грабитель заходит на задний двор его работы. Дмитрий понял, что теперь деваться злодею некуда. Ведь он зашел в тупик.

- Там я схватил его за руку и не отпускал, - говорит Дмитрий. – Не страшно ли было что он достанет оружие? Не думал об этом. К тому же вскоре вышли коллеги из офиса и помогли мне. А потом приехал наряд полиции. Мы передали грабителя, и я вместе с ним и сотрудниками поехал обратно к аптеке, чтобы с фармацевтом подробно рассказать сыщикам, как все произошло.

Задержанный грабитель. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержанным оказался 35-летний иркутянин. Про свои ходки он Дмитрия не обманул. Выяснилось, что он освободился из мест не столь отдаленных менее года назад. Впрочем, за грабежи и кражи он был судим не раз. Решив ограбить аптеку, он вооружился шприцом, которым и угрожал фармацевту. Теперь в его коллекцию статей, прибавится еще одна за «Грабеж».

Ну а поступок Дмитрия не остался незамеченным. Полицейские уже вручили оператору грамоту за активную гражданскую позицию, а его руководство поощрило ценным подарком.