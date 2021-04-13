Турция закрыта, но путевки на лето из Иркутска в Анталью купить можно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

-А я собиралась 30 лет там встретить! Билеты уже купила. Теперь осталась и без денег, и без билетов, их же никто не вернет, - сокрушается иркутянка в соцсетях. – Пока предлагают переносить на июнь, места еще есть. Но отпуск накрылся «медным тазом».

Пандемия сделала людей равнодушным к опасности. С ней как-то сжились. Закроют – не закроют полеты, никто не знал до последнего. И, хотя слухи о том, что в Турцию могут не пустить, появились еще неделю назад, когда заболеваемость там «пошла на взлет», желающих купить путевку меньше не стало. Кто не рискует – тот не пьет шампанского. Ну или не покупает билеты в Анталью.

-Сейчас мы уже не продаем туда туры, но с 1 июня еще есть места на лето, - объясняют в одном из крупных иркутских турагентств, куда звоним под видом клиента. – Правда, не так много, 80% уже продано. Не застрянете ли в итоге? Ну, думаю, нет. Могут еще раньше разрешить поездки на отдых. Ну а если что – перенесем на попозже, сезон, в общем, и в сентябре еще. Коронавирус? А вы боитесь?!

Ну как сказать. Статистика насчитала в Турции за последние пару недель более 600 тысяч заражений. Настоящий всплеск, больше чем 50 тысяч заражений в сутки. Сами соседи надеются справиться с заболеванием за месяц, пока наступил пост Рамадан. Решение нашей страны известно – полеты прекращаются до первого июня. Отметим, что разрешены рейсы в Турцию были еще в августе прошлого года. Прямые рейсы из Иркутска просуществовали около месяца.

-Да, туры на лето в Анталью сейчас из Иркутска продают, - рассказывает КП-Иркутск председатель Сибирско-Байкальской Ассоциации туроператоров Анна Головченко. – Ну что ж. Их формируют крупные операторы и их стратегия рассчитана на то, что эту страну, с которой, кстати, у Иркутска сейчас прямое авиасообщение, все равно к лету откроют. Если до даты, на которую куплен билет, этого не произойдет, то вам предложат перенести вылет на более поздний срок, это нормально, механизм отработан. При невозможности улететь в другой период придется выбрать отдых внутри страны.

Путевки в Турцию на двоих сегодня стоят около 100 тысяч рублей на двоих, если брать отдых дней на 10 в не самом дорогом отеле. Крым и Сочи ( из Иркутска на побережье возобновили перелеты, для тех, у кого в запасе «вагон времени» ( больше недели туда и обратно) есть возможность добраться поездом, не дешевле, а иногда и дороже. Но, конечно туроператоры считают, что поток желающих на наше Черное море, который не иссякал никогда, сейчас снова вырастет.

СПРАВКА «КП»

Вернут ли деньги, если путевка уже куплена

С этим сложности. Рассчитывать, что деньги вернут – можно, но вряд ли быстро. Еще не возвращены долги за сорвавшийся отдых прошлого лета, и, кстати, совершенно законно. Их возрат разрешили растянуть до конца 2021 года еще в прошлом году, иначе турфирмы бы просто закрылись. Так что, в случае чего, имейте в виду, что лучше все-таки перенести отдых и полететь попозже.