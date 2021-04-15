Не сдашь ПЦР после возвращения из-за границы – штраф в 15-40 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туры в теплую Турцию и Танзанию отложены до лучших времен. Эти самые времена должны наступить к лету. Причина проста и понятна для нашего времени – коронавирус, который в этих странах в последнее время пошел в рост. Это вызвало и ограничения другого рода, которые, к слову, действуют везде. И прежде всего речь об обязательном тесте на коронавирус, результаты которого необходимо вносить на портал Госуслуг. Об этом рассказывает врио заместителя руководителя Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицына.

- Сегодня все, кто возвращается из-за рубежа, в обязательном порядке должны сдать анализ на COVID-19, - рассказывает Наталья Поталицына. – Причем, есть разница. Что касается иностранцев, то они сдают тест за три дня до возвращения на территории того государства, где они находятся. Сделать это надо не ранее, чем за три дня до вылета. После прилета в страну нужно зарегистрироваться и представить эти результаты на портале госуслуг. А граждане России сдают их по прибытии в страну и также в течение трех дней размещают данные на портале госуслуг. Проблем с тем, где сдать тест, не существует – в регионе сейчас работает 12 лабораторий.

Если коротко, то это все правила. Дальше начинаются нюансы. Например, сдавать ли тест тем, кто поставил прививку и имеет об этом сертификат? Или тем, кто недавно переболел? Почему-то многие считают, что можно не сдавать. Неправы. Правила они на то и существуют, чтобы их выполнять.

- Кроме того, нужно понимать, что прививка от коронавируса не дает 100% гарантии от заражения, можно переболеть в легкой форме или бессимптомно, но для окружающих это опасно, - продолжает Наталья Поталицына. – А если вы переболели, то, увы, никто не исключает риск повторных заражений.

Одним словом, пересекли границу с Россией, прошли контроль – время пошло. При этом неважно, в Москве вы пересели на иркутский рейс или в Новосибирске. У вас в запасе ровно 72 часа на то, чтобы сдать тест ПЦР и внести данные на портал. Время, пока дожидаетесь результатов, надо провести дома. Не сделали тест? Дальше начнутся санкции согласно законодательству.

- Конечно, возможны ситуации, что кто-то, допустим, пожилой человек или житель глубинки, не может сам внести данные на портал, - продолжает специалист. – В таком случае ему надо обратиться в ближайшее подразделение Роспотребнадзора, там помогут.

Как вариант можно на сайте Роспотребнадзора отправить сообщение с указанием всех необходимых данных, включая паспортные и приложить скан результата теста и билета. Но главное – необходимо точно уложиться в срок.

-Если же вдруг кто-то махнет рукой на правила, не пройдет ПЦР, то к нему будут применены процессуально-правовые санкции, - отметила специалист.

И это серьезно! В Кодексе об административных правонарушениях штрафы четко зафиксированы, они не зависят от уровня дохода или каких-то «смягчающих» обстоятельств. В статье 6.3, где как раз прописаны санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, пятнадцать тысяч - минимальная планка. Как правило, суды назначают именно такое наказание, а максимальный штраф по этой статье - сорок тысяч. Постановление суда вам доставят по той же схеме, как и за другие подобные правонарушения. Если штраф не будет оплачен, в дело вступят судебные приставы, так что лучше не шутить. Цена вопроса – от 1700 до 2000 рублей, именно столько стоит этот самый тест ПЦР в Иркутске.