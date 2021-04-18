Пастух уснул с сигаретой и едва не спалил лес в деревне под Иркутском. Фото: скрин с видео ГУ МЧС России по Иркутской области.

Крупный штраф или лишение свободы может грозить пастуху из Иркутского района, по вине которого загорелась сухая трава на поле, а потом и лес. Если бы ни случайные прохожие, которые заметили пожар и вызвали МЧС, огонь мог распространиться глубоко в лес. Подоспевшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Природный пожар случился днем 17 апреля неподалеку от деревни Еловка Иркутского района. Очевидцы увидели, как горит кромка леса, и позвонили спасателям. На место происшествия были направлены 22 человека из местного лесничества, привлекались восемь пожарных и инженерных автомобилей. Общими усилиями, несмотря на разбушевавшийся шквалистый ветер, огонь удалось потушить. Площадь пожара составила 24 гектара.

Вскоре выяснилось, что огонь на деревья перешел с ближайшего поля, где загорелась сухая трава. Виновника пожара тоже удалось быстро установить. Оказалось, что траву поджег местный пастух. Правда, не специально…

Сначала загорелась сухая трава, из-за ветра огонь перекинулся на лес. Фото: скрин с видео ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Я в этот день пас овец. Сильно болела голова, поэтому решил прилечь отдохнуть, - рассказал мужчина дознавателям МЧС. – В руках была непотушенная сигарета, я ее отложил в сторону и уснул.

Спать, правда, довелось недолго. Через считанные минуты пастух почувствовал жар, которым его обдало сбоку, и сильный запах дыма. Вскочив на ноги, мужчина увидел, что рядом с ним горит сухая трава. Он начал топтать огонь ногами, сбивать его попавшейся под руку палкой. Худо-бедно, огонь вокруг себя он потушил, а то, что пламя из-за сильного ветра распространилось дальше – не заметил.

В итоге невнимательный пастух едва не спалил лес. Мужчина признал, что причиной возгорания стало его неосторожное обращение с огнём при курении.

Пастух рассказал, что уснул с сигаретой, а когда проснулся - вокруг уже полыхало. Фото: скрин с видео ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По факту пожара проводится проверка, будет определена степень ответственности виновного лица, - уточнили в региональном Главке МЧС.

Теперь нерадивому пастуху может грозить штраф от 1000 рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет.