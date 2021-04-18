Бурятские врачи спасли женщину, которой стало плохо на борту самолета. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Помогите! Врача! Срочно врача! Моей жене плохо, - отчаянно позвал на помощь пожилой мужчина. Он вместе с супругой летел в самолете из Москвы в Улан-Удэ.

Пара возвращалась из путешествия домой, когда вдруг у женщины ухудшилось состояние здоровья. Пенсионерка на глазах мужа начала терять сознание. Лайнер в это время находился в небе где-то над Новосибирском, лететь до ближайшего аэропорта предстояло еще достаточно долго. Понимая, что медлить нельзя, и счет идет буквально на секунды, бортпроводники стали искать медика среди пассажиров.

На счастье больной женщины, этим же рейсом с итоговой коллегии Минздрава РФ возвращались врачи: министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель республиканского Росздравнадзора Зоя Занабадарова и врач из Комсомольска-на-Амуре Алексей Афанасьев. Они бросились на помощь занемогшей пассажирке.

- У женщины резко упало артериальное давление, - рассказала Евгения Лудупова. – Совместно с коллегами оказали ей экстренную медицинскую помощь, поставили необходимые инъекции.

Сняв кризис, медики рекомендовали командиру экипажа приземлиться и передать пассажирку на лечение в больницу. В результате капитан самолета принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

- Здесь к борту самолета прибыла бригада медиков скорой помощи, больную пассажирку госпитализировали, а самолет направился дальше, в Улан-Удэ, - уточнили в пресс-службе минздрава Бурятии.

Пассажирка оказалось жительницей бурятского села Саган-Нур. Она страдает сахарным диабетом. Сейчас ей оказывают помощь врачи Новосибирска. После лечения сибирячка вылетит на Родину.