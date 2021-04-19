Машина, перелетев через забор, впечаталась в окно дома в Бурятии: пострадал трехмесячный малыш

Машина, перелетев через забор, впечаталась в окно дома, пострадал трехмесячный малыш. Фото: avarkom_kuzov_salon

Сон молодой семьи из бурятского поселка Сужа, ранним утром, 19 апреля прервал мощный удар в стену их деревянного дома. Не успели жильцы соскочить с кроватей, как прямо внутри комнаты оказался автомобиль Тойота Королла. Машина, словно нож сквозь масло, прошила бревенчатую стену и осталась висеть на высоте около одного метра. Удивительно, но перед тем, как протаранить здание, японская легковушка каким-то образом, умудрилась перелететь через палисадник, который ограждал дом. По словам очевидцев, это произошло после того, как машина подпрыгнула на траншее.

Машина пробила стену. Фото: avarkom_kuzov_salon

- 59-летний водитель Тойоты не справился с управлением, - объясняют в пресс-службе ГИБДД Бурятии. – Мужчина, а также 12-летний мальчик, который находился в салоне авто, госпитализированы.

В момент удара в доме спал трехмесячный малыш. Он вместе с мамой получил травмы. По предварительной информации, их засыпало бревнами. Сейчас выясняются все подробности