Косулю, которую собаки загнали на тонкий лед, спасли туристы под Иркутском

Косуля после спасения. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Еленой Козельской

Переквалифицироваться в спасателей ГИМС пришлось в прошедшие выходные иркутянину Дмитрию Козельскому. Мужчина вместе с друзьями катался на аэролодке по Иркутскому водохранилищу. Недалеко от берега, в районе поселка Патроны, туристы увидели такую картину. Еще совсем молодая косуля что есть сил удирала от стаи бродячих собак. Спасаясь от своры, она забежала на тонкий лед. Псы рисковать жизнью не стали. Увидев аэролодку и услышав крики мужчин, они убрались восвояси. А косуля так и осталась в смертельной ловушке. Животное скользило копытами по льду и проваливалось в воду.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Еленой Козельской

- Дмитрий с друзьями успели подплыть к ней и затащить бедолагу в лодку, - рассказывает «КП»-«Иркутск» жена Дмитрия Елена Козельская. – Затем они доставили ее обратно на берег.

На суше продрогшая дикая коза почувствовала себя в безопасности. Она дала своим спасителям себя погладить, пофотографировать и даже попозировала для видеосъемки. Расставаться с людьми и уходить обратно в лес, судя по видео, ей не сильно хотелось. В родные пенаты косуля поскакала только после того, как мужчины включили шумный лодочный мотор и начали отдаляться от берега.