Нерпы-путешественницы решили покататься на дрейфующей льдине по Ангаре Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- «Навстречу утренней заре. По Ангаре, по Ангаре...». Строки из легендарной песни Александры Пахмутовой подходят для необычного явления, которое сняла камера наблюдения Байкальского музея в поселке Листвянка. 5 апреля она зафиксировала, как около 20 байкальских нерп на самом истоке Ангары забрались на дрейфующую льдину и уплыли на ней.

- Столько нерп на истоке Ангары, мы еще не видели, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» экскурсовод Байкальского музея Анна Нижегородцева. – Обычно летом лежбище у них на Ушканьих островах. А в истоке Ангары зимуют одна-две. Скорее всего, в этот раз они просто решили попутешествовать. А что? Романтика! Вообще, это абсолютно нормально, что они лежат и загорают на льду. В это время года это их любимое занятие. Весной животные линяют, а этот процесс лучше протекает под лучами солнца.

«Кораблем» или «лодкой» для тюленей оказалась льдина размером примерно 15 метров, которая откололась от края ледового покрова Байкала. Первыми ее облюбовали две нерпы, которые, судя по всему, хотели немного позагорать. Однако через пару минут, в воде, со всех сторон стали появляться другие нерпичьи головы. Заметив своих сородичей, они решили отвоевать себе местечко под солнцем и также направились к медленно плывущему ледовому плоту. Прошло еще 15 минут, и кусок льда превратился в настоящий плывущий пляж. Сначала туда забрались около 15 "отдыхающих", а затем 25-30.

Дальнейшая судьба животных осталась для сотрудников музея тайной. Льдина вместе со своими «туристами» благополучно уплыла вниз по Ангаре и скрылась из поля видимости камеры видеонаблюдения. Правда, она успела снять, как некоторым из них все же стало тесно и они спрыгнули обратно в воду.

- Далеко они точно не уплыли, - продолжает Анна Нижегородцева. – Все равно вернутся к своей кормовой базе, к Байкалу.

Сейчас сотрудники музея гадают: откуда взялись нерпы? Зимовали где-то рядом с кромкой льда, или пришли откуда-то издалека? Ледовый покров на юге озера только-только начал разрушаться и принято считать, что животные под сплошным ледовым покровом далеко от своих отдушин (отнырков), через которые они дышат, не уходят.