Почка, метеорит и корыто Колчака: топ-5 странных товаров на сайтах бесплатных объявлений в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чего только не увидишь на сайтах бесплатных объявлений. Иногда среди тысячи лотов о продаже квартир и машин попадаются настоящие "брильянты". "КП"-Иркутск составила топ самых странных товаров, которыми торгуют в нашем городе.

1. "Продам почку"

На днях сибиряки поразились объявлению: "Продам почку!" Цена вопроса - 25 миллионов рублей. Конечно, едва ли автор всерьез собирался торговать своими органами, но в соцсетях шуму наделал. Обсуждали лот все, кому не лень. Ну а сейчас его сняли.

2. Метеорит

За 1,3 миллиона в Иркутске продают кусок...метеорита. На вид - большой черный камень с неровной поверхностью и цветными пятнами.

- Имеет магнитные свойства, двигает стрелку компаса, очень тяжелый для своего размера, - так его описывает продавец. - На стенках видна деформация от температурного воздействия при вхождении в атмосферу.

Только вот как подтвердить, что это действительно метеорит, и откуда он взялся, история умалчивает.

3. Корыто Колчака

- Корытце ручной работы, по сказаниям ему более 200 лет. Принадлежало семье Колчака! Продам ценителю вещей знаменитых людей царской России, - а это объявление из раздела "антиквариат".

Деревянное корытце стоит 250 тысяч и выглядит довольно старым. Но опять-таки, подтверждений, что это действительно раритет, нет.

- Досталось от прабабушки, которая работала у Колчака поварихой, - утверждает автор объявления.

По его словам, прежде, чем корытце оказалось у прабабушки, оно стояло в серванте у Колчака.

4. Пропуск на Чернобыль

Еще один необычный товар - пропуск в закрытую зону Чернобыля сроком до 31 января 1987 года. Принадлежал офицеру, ликвидатору аварии на атомной станции. Цена - 20 миллионов рублей.

- Оригинал с подтверждением, - заверяет продавец.

5. Автограф Криштиану Роналду

Сибиряки торгуют и автографами знаменитостей. Вот, например, роспись Криштиану Роналду продают за 202 тысячи рублей.

- Был на матче по футболу в Испании, после ждал около шести часов, чтобы лично взять у Роналду автограф, - рассказывает автор объявления. - Переносил его исключительно в перчатках. Состояние идеальное, в комплекте с автографом - рамочка на стену.