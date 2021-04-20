Курьерам предлагают по 50 тысяч: пункты выдачи заказов и доставки в Иркутске процветают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яндекс провел любопытное исследование, выяснив, какие виды бизнеса считают перспективными в разных уголках страны. Изучали ситуацию за три последних года. Понятно, что 2020 год в связи с пандемией дал не совсем адекватные результаты. Скажем, явно выросло число тех, кто срочно суетился по поводу пункта выдачи заказов и кухни с доставкой, это общий топ по стране в прошлом году. Но в целом мнения потенциальных предпринимателей относительно того, какой бизнес принесет прибыль и чего не хватает городу, сошлись.

Итак, среди потенциальных стартапов в Иркутске лидируют по популярности агентства недвижимости, автосервисы и шоурумы. В соседнем Улан-Удэ считают перспективными магазины продуктов, частные детсады и бары. В Красноярске «ставят» на ломбарды, детсады и бизнес по уборке.

- Некоторые виды бизнеса сохраняют популярность все последние десять лет, - отмечают аналитики Яндекса. - Например, кафе и магазины одежды все это время остаются на верхушке списка бизнес-идей. Другие заметно потеряли привлекательность: так, турфирма, в 2011-м занимавшая первое место в списке, теперь только десятая, парикмахерская откатилась с пятой на двадцатую строчку. А вот популярность таксопарков, наоборот, выросла: если десять лет назад они не входили в десятку, то в последние годы держатся в топе-три.

Но, конечно, массовость в попытке заработать на общем тренде может сыграть с потенциальными бизнесменами злую шутку. Насколько они нужны городу?

--Небольшие агентства недвижимости в Иркутске сейчас, наоборот, закрываются, потому что не в силах выдержать конкуренцию с крупными, - говорит Надежда Грошева. – Вдобавок, в условиях цифровизации появились сервисы, в которых человек может сам себя обслужить и подобрать то жилье, которое ему подходит. Автосервис тоже непросто открыть, для этого нужно иметь и оборудование, причем дорогостоящее, и квалифицированный персонал. Впрочем, я думаю, что запрос «как открыть» все-таки не равнозначен самому действию. А вот пункты выдачи заказов, как и многое, связанное с доставкой через интернет, сейчас очень перспективны. Это направление очень быстро развивается в городе.

Кстати, об этом говорят и вакансии, и зарплаты. Согласно статистике, работа в сфере недвижимости в Иркутске уже давно сползла в ряд низкооплачиваемых, доходы здесь невысоки, а вот все, что связано со сферой IT, очень востребовано и неплохо оплачивается. Что касается сервисов по доставке и пунктов выдачи заказов, то только здесь на сегодня более тысячи актуальных вакансий для работы и дополнительного заработка, а курьеры могут зарабатывать и по 50 тысяч, в зависимости от того, насколько они мобильны и есть ли собственный транспорт.