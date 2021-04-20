Супруги из Иркутска объявили себя "гражданами СССР" и отказались платить по ипотеке. Фото: Александр ГЛУЗ

Чего только не бывает! Суду в Иркутске пришлось разбираться с долгом по ипотеке, который семейная пара отказалась платить на том основании, что считает самих себя "гражданами СССР". А в Советском Союзе, как известно, жилье выдавали бесплатно, хотя и в порядке очереди. Однако суд эти доводы серьезными не счел. Подробности дела рассказали в Управлении федеральных приставов по Иркутской области.

- В Свердловском отделении судебных приставов Иркутска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов 1,6 млн рублей в пользу банка, - сообщает пресс-служба ведомства. - Должники не признавали себя гражданами Российской Федерации, утверждали, что являются гражданами СССР, не признают действующую власть и ее законы, следовательно, не готовы платить по кредиту.

Мысль достаточно свежая. Такая "мелочь", что ссуду в банке они оформляли совсем недавно и по всем правилам, как граждане России, их не остановила. На что надеялись они, тоже не очень понятно.

Судебные приставы не раз приходили к ним и предлагали добровольно расплатиться, вернуть чужие деньги. Но иркутяне стояли на своем. Уговоры ничем не кончились, и поэтому спор по поводу "СССР или Россия" пришлось так, как положено по закону. Однокомнатную квартиру, которая и служила залогом, отправили под арест, а потом продали с торгов. Вырученных средств как раз хватило, чтобы погасить долг перед банком и траты на исполнение решения. Деньги уже перечислены банку и в бюджет.