Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 апреля: COVID-19 в регионе переболели больше 63 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 21 апреля. За минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился еще у 151 человека. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом превысило 65 000 в Иркутской области. Если быть точными, на сегодняшний день это число составляет 65 102.

Это данные с начала пандемии и, конечно, большинство из подхвативших инфекцию уже выздоровели. Переболели COVID-19 на сегодняшний день 63 132 гостя и жителя региона. За сутки с облегчением вздохнули 194 вылечившихся.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 апреля: в больницах больше 1200 человек

5285 – таково число тех, кто 21 апреля продолжает лечиться от COVID-19. К счастью, большинство из них – 3989 – переносят новую короновирусную инфекцию в легкой форме и врачи разрешили им оставаться дома. В ковидных госпиталях сегодня медики борются за жизнь и здоровье 1296 пациентов, 96 госпитализированных в тяжелом состоянии.

Увы, не все заразившиеся смогли справиться с болезнь. Сегодня стало известно о кончине еще 8 человек от COVID-19. Всего коронавирус сгубил жизни уже 2284 сибиряков. Причиной смерти еще 270 с таким же диагнозом стали другие тяжелые заболевания.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 апреля.

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