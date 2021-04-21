Малышка умирала от удушья: детский хирург из Иркутска Юрий Козлов ночью слетал в Улан-Удэ, чтобы спасти месячного ребенка.

-Ребенок задыхается! – месячная малышка, которую на «Скорой» привезли в Детскую республиканскую больницу Бурятии, дышала с большим трудом и синела на глазах. Родители растерялись – вроде все было хорошо, дочка росла, набирала вес, как полагается. А тут простуда и… Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Не помогало! Малышка умирала на глазах.

- Коллеги провели обследование и обнаружили, что у ребенка очень редкое заболевание, оно бывает у одного из 65 тысяч новорожденных – врожденное сужение трахеи, - рассказывает знаменитый детский хирург Юрий Козлов. – Жизнь ребенка висела на волоске, нужна была срочная операция.

Говоря по-русски, просвет горлышка у малышки был всего около двух миллиметров, а левое легкое было недоразвито. Вирусное заболевание, которое приводит даже к обычному бронхиту, сами понимаете, в таком случае смертельно. Нужна была срочная операция, очень сложная, ювелирная, редкая.

Бригада хирургов, которые провели уникальную операцию.

И тут «звезды сошлись». Удалось быстро собрать бригаду лучших местных профессионалов – как из детской больницы Улан-Удэ и «взрослой» больницы имени Семашко. Дозвонились в Иркутск Юрию Козлову – признанному специалисту по ювелирным детским операциям. Он отложил дела в областной детской больнице, которой теперь руководит. Жизнь ребенка дороже. К большой удаче нашелся и ночной рейс в Бурятию.

Утром, как только «доктор Юра» прилетел и добрался из аэропорта, приступили к операции.

-Чтобы спасти жизнь ребенка, требовалось подсоединить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет обогащать кровь кислородом вне организма, - рассказывают в Детской клинической больнице Улан-Удэ. – Работа на самом деле ювелирная - после вскрытия грудной клетки в аорту и предсердие введены специальные канюли, через которые кровь «прогоняется» через обогащающий кислородом аппарат. Это позволило стабилизировать состояние ребенка, вывести его из тяжелой гипоксии.

Пластика трахеи, объясняют медики, редчайшая операция. Ее выполняют в московских клиниках, и то редко.

Конечно, борьба за жизнь месячной девочки на этом не закончена. Детские врачи говорят, что их задача – выходить малышку, добиться, чтобы она задышала самостоятельно. Но все верят – это возможно!