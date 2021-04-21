Не холодно, но зябко: 10 красивых фото снегопада в Иркутске

Холодно и зябко: 10 красивых фото апрельского снегопада в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег идет. Не просто идет - валит. Дороги превратились в кашу, которая к вечеру, как похолодает, застынет. Начнется гололед, и "переобувшиеся" на летнюю резину машины ( давно все растаяло!) будут скользить на этом льду. А дамы в осенних сапожках на каблуках, промочившие ноги утром, вечером будут балансировать, чтобы рухнуть в грязь. Правда? Все правда!

Но в каждом моменте жизни надо искать прекрасное. Последний ( ну хорошо, один из последних, апрельская погода переменчива) снегопад -это еще и очень красиво. Смотрите сами, как строг и изящен город, как по-новому выглядят его дома. Смотрите и наслаждайтесь, это на самом деле красивые фото.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА