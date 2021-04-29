Погода на майские праздники 2021 в Иркутске: то мокрый снег, то солнце Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне уже вовсю планируют ближайшие майские каникулы, которые нынче ожидаются такими же длинными как новогодние праздники. Шутка ли, сразу 10 (!) дней отдыха. Можно все успеть - и на дачу выехать, и в лес, и на Байкал, Аршан… Поэтому главный вопрос, который волнует сейчас всех - какая ожидается погода на майские праздники 2021 в Иркутске? Синоптики уже знают прогноз практически на всю следующую отпускную неделю.

- Сразу скажем, что погода будет неустойчивой, - предупреждает в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск" начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – Начиная с 1 мая, в Иркутске и по области нас ждет похолодание. Пойдут дожди с мокрым снегом. При облачности возможны порывы ветра до 15 м/с. Столбик термометра по ночам опустится от 0, до +2 градусов. На севере и вовсе до -10. Днем +8, +13.

Такая непогода с хмурым небом над головой и осадками задержится в Приангарье аж до 3 мая. А начиная с 4-го наконец, можно открывать дачный сезон! Тучи уйдут, и в городе станет проглядывать припекающее майское солнце. Температура поднимется до +13, +18 градусов.

- Потепление придет как минимум до 6 мая, - продолжает Анна Бабанова. – Все эти дни осадков в Иркутске не ожидаются. Вообще, никаких аномалий в эти майские праздники не ждем. Все в пределах нормы.

Что касается погоды на 9 мая, то у иркутского гидрометцентра пока этому поводу точных данных нет. Это и понятно - наиболее точные прогнозы - краткосрочные, максимум на три дня. И то в наших условиях они могут не сбыться.