ФСБ задержала радикалов, которые призывали к терактам в Иркутске

ФСБ: задержаны радикалы, которые призывали к терактам в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске сотрудники ФСБ вместе со следователями задержали одного из 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества. Он, как и остальные 15 человек в девяти российских городах, пропагандировал экстремизм. Кроме этого, радикалы готовили подрывы административных зданий и вооруженные нападения на людей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

- Помимо Иркутска, сторонников этого сообщества задержали в Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области, - отметили в ведомстве. – При обысках у них нашли холодное оружие, электронные носители информации и средств коммуникации, инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях. А также видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю сообщества, а также переписку с ним.

На допросах все задержанные подтвердили, что главарь сообщества давал им конкретные указания и призывал к совершению террористических актов и экстремистских преступлений в российских городах. Вербовал в состав группы новых участников он так. Сначала предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий. Затем призывал избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. Ну а дальше в его указаниях значились нападения с ножами на жителей города, полицейских. А также поджоги и подрывы зданий органов власти.

Как стало известно корреспонденту «КП»-«Иркутск» от источника, до подготовки подрывов в столице Приангарья дело не дошло. Все ограничилось призывами к терроризму.