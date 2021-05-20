Чиновница из Бурятии, которую нашли задушенной с пакетом на голове, однажды уже избежала заказного убийства

Фото: официальный сайт Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Бурятии.

«Здесь прямо посреди улицы, рядом со зданием Верховного суда, в сквере на Поварской, 15, лежит труп женщины синим пакетом на голове, скорее приезжайте!» Такое сообщение в московский отдел МВД по району Арбат поступило ранним утром 19 мая. Приехавшие судмедэксперты, осмотрев тело, составили сухой отчет: женщине на вид 40-45 лет, повреждений на трупе нет, а предварительная причина смерти асфиксия, то есть удушье.

Убили женщину прямо у здания суда или привезли и вытащили тело из машины, установить пока не удалось. Камеры видеонаблюдения место, где нашли труп, увы, не захватывают. Казалось, это убийство так и осталось бы незамеченным, если бы вскоре в один из телеграмм-каналов не просочились данные погибшей. Ею оказалась 57-летняя бывшая чиновница из Бурятии Алла П., которая в 2007 году чудом избежала смерти. 14 лет назад ее заказали киллерам, но женщине удалось спастись.

Занималась банкротством физических лиц

Итак, полной биографии Аллы П. пока нет. Известно, что раньше она являлась конкурсным управляющим и занималась банкротством физических лиц. А история с покушением началась в 2005-м году. Именно в этот год она устроилась на новую работу - в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Бурятии. Проработала два года. А в 2007-м женщина едва не стала жертвой киллеров… Ее заказал Михаил Волков (имя и фамилия изменены, прим.Ред.), который также работал в ведомстве, несмотря на судимость. Правда, изначально подозревался он не один, а также еще одна коллега Аллы П. Тамара Ковалева (имя и фамилия изменены, прим. Ред.). К слову, Ковалева и Волков были сожителями.

Что произошло можно узнать, посмотрев материалы суда за 2008 год. Итак, судя по документам, затаив обиду на чиновницу, Михаил нашел исполнителей. Правда, изначально убивать ее он не собирался. Решили для начала припугнуть - избить бывшую коллегу арматурой возле подъезда. Рассчитывал на то, что Алла испугается и уволится, уйдя с дороги.

Когда уже была озвучена дата нападения на чиновницу, исполнители передумали исполнять заказ. И сами позвонили (!) Алле и обрисовали ситуацию. Посоветовали уйти на больничный, чтобы у них не было возможности совершить жестокое избиение.

Алла так и сделала. А спустя пару дней вновь раздался звонок от киллеров.

- Теперь нам отдан приказ убить вас, - предупредили они. – За это мы должны получить гонорар в 30 тысяч рублей.

Услышав это, Алла сразу обратилась в МВД. Наемники согласились сотрудничать с сыщиками.

Чтобы доказать вину заказчиков Тамары Ковалевой и Михаила Волкова, силовикам пришлось разыграть настоящий спектакль. А именно инсценировку убийства чиновницы. По легенде нападение на Аллу было совершено в ее же квартире. В один из дней, туда вызвали скорую помощь и наряды милиции. Оперативники провели показной допрос соседей и коллег. Знакомые чиновницы реально поверили в то, что ее действительно убрали. А Волков тем временем, изображая на людях скорбь, вскоре назначили встречу с киллерами, чтобы передать им часть суммы - 20 тысяч рублей. Во время передачи денег, Волкова и Ковалеву взяли с поличным.

Оправдали одну из обвиняемых

Дуэт заказчиков поместили в СИЗО. Тогда в Бурятии было возбуждено первое уголовное дело по статье «Организация приготовления убийства». Следствие продолжалось ровно год. Суд присяжных дважды признавал Ковалеву виновной. А в третий раз присяжные заседатели неожиданно вынесли оправдательный вердикт. Ее сожитель Михаил Волков взял всю вину на себя, сказав на суде, что заказное убийство организовывал он один. За это он получил 8,6 лет колонии строгого режима. А его благоверная благополучно вышла на свободу и вскоре подала иск в суд на возмещение морального ущерба за нахождение под стражей целый год.

Компенсацию за расходы на услуги адвоката в 383 тысячи рублей, женщине выплатили. Кроме этого, суд оценил ее моральный вред в 300 тысяч рублей. Однако, с такой суммой, женщина не согласилась и обещала дойти до Европейского суда. Свою непричастность к заказному убийству она тогда объяснила так.

- Я просто ездила в Волковым на нашей машине на встречи с этими наемниками, - говорила Тамара. - Откуда же я могла знать, кто они? Думала: «Наверное, Михаил со своими должниками встречается, у него проблемы с кредитами были».

Ну а что же Алла П.? Как удалось выяснить «КП» - Иркутск», в Федеральной службе финансово-бюджетного надзора она проработала до 2016 года. Пока ведомство не присоединили к управлению федерального казначейства Бурятии. Как и когда она оказалась в Москве, точно неизвестно. Последний ее след мы обнаружили на одной из должностей в РЖД.

- У нас она действительно работала, - рассказали нам в РЖД. – Но в январе 2021 года уволилась. Больше ничего подсказать не можем.

За неделю до убийства выставила квартиру на продажу

И еще один любопытный факт, который удалось выяснить. Всего около недели назад Алла П. выставила на продажу трехкомнатную квартиру в военном городке Улан-Удэ. Причем примерно на 600 тысяч рублей дешевле рыночной стоимости. Можно предположить, что женщине срочно понадобились деньги. Но зачем? Возможно, именно этот факт как-то связан с ее убийством. Это выяснит следствие. На следующий день после убийства Аллы квартира была снята с продажи. Эту информацию нам подтвердил риэлтор, который занимался продажей.

- В ближайшие полгода на продажу она выставляться не будет, - кратко ответил нам риэлтор.

Почему именно полгода? Как известно, продать жилище умершего владельца, родственники могут только спустя полгода, вступив в наследство. Возможно, дело в этом.

Связано убийство с продажей квартиры или с прошлой работой, пока неизвестно. Не исключено, что трагедия произошла из-за бытового конфликта. Сейчас во всех этих вопросах разбираются следователи. Поиски убийцы продолжаются.