Вы хотите храм, а нам нужен сквер: жители микрорайона Иркутска собирают в интернете подписи против строительства церкви

Иркутянин Денис Потанин на фоне места, где планируют построить храм. Фото: личный архив Дениса Потанина

То, как в 2019 году жители Екатеринбурга взбунтовались против строительства храма Святой Екатерины в сквере, обсуждалось по всей стране. Спустя ровно два года, практически такая же история, правда, с гораздо меньшим накалом повторяется в Иркутске. Речь о ситуации в микрорайоне Ново-Ленино. Там жители нового жилого комплекса «Эволюция» возмутились, узнав, что вместо обещанного сквера рядом с их высотками появится храмовый комплекс во имя святителя Иннокентия Митрополита Московского.

- Когда заселялись в 2014 году, про это не было и речи, - рассказывает «КП» - Иркутск» местный житель Денис Потанин. - Застройщик обещал, что в березовой роще между школой и улицей Баумана разобьют парк. Но за 7 лет сквера мы так и не дождались. А в этом году в общедоступной кадастровой карте увидели, что участок земли рядом с нашими домами предназначен под религиозное использование.

На месте, где хотят построить храм уже установили православный крест. Фото: личный архив Дениса Потанина

Опасения о строительстве церкви у местных жителей подтвердились в конце мая. На пустыре, где должны были разбить сквер, установили православный крест. Это означало, что здесь появится храм. Денис Потанин создал петицию в поддержку парка. Ее подписали не только все жители «Эволюции», но и многие другие горожане. На данный момент – около 2200 человек.

- В апреле 2020 года, в разгар пандемии, якобы проводились публичные слушания по поводу использования этой земли, - продолжает Денис. – На нем, мол, присутствовал один местный житель. Нас это не устраивает. Нужно провести новые слушания с участием большинства. Этого мы и добивались, выйдя на прошлой неделе на всеобщее собрание, видео которого гуляет по соцсетям.

А вот представители иркутской епархии уверяют, что идея создания храма на месте рощи появилась в том же 2014 году.

- Сами жители обратились в епархию и сказали, что в конце Ново-Ленино нет храма, - комментирует священник, настоятель будущего храма Григорий Гудин. – В июне 2014-го был проведен опрос горожан, на тему нужна ли еще одна церковь в микрорайоне или нет? Более 500 человек поставили свои подписи «за». После мы обратились в администрацию города с просьбой предоставить участок под строительство. Документация собиралась вплоть до октября 2020 года. Тогда нам и выделили 43 сотки из 6 гектаров этого пустыря. Сейчас есть эскиз. Храмовый комплекс звучит, конечно, слишком громко. По проекту там можно построить скромные по размерам храм, воскресную школу и трапезную.

Денис Потанин стал автором петиции, которую подписали более 2 тысяч человек. Фото: личный архив Дениса Потанина

По словам настоятеля, сравнивать историю Екатеринбурга и Иркутска совсем некорректно. Так как в столице Урала строить храм собирались возводить уже на месте красивого сквера. А у нас сквер существует пока только в красочном буклете. В то же время епархия согласна с тем, что обещанное место для отдыха местным жителям все же должны построить.

- Мы хотим, чтобы на этом месте появились и парк, и небольшой храм, - говорит Григорий Гудин.

Ну а что же жители? Устроит ли их такой вариант?

- Причин, по которым мы выступаем против строительства храма много, - говорит Денис Потанин. – В первую очередь, боимся за наших детей. Ведь возле церквей часто ходят бездомные, неблагополучные люди. Ну и, конечно, хочется красивое, уютное место для отдыха и прогулок.

А на баррикады, по словам Дениса, он и его соседи выходить не собираются.

- Мы хотим решить вопрос законно и мирно, - говорит Денис. – Если и будем устраивать пикеты, то обязательно согласованные. Думаю, нам удастся цивилизованно договориться с церковью и администрацией города. Главное наше требование сейчас: провести новые публичные слушания, на которых все мы сможем высказать свою точку зрения.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ ИРКУТСКА

«Разрешения на строительство храмового комплекса не выдавалось»

- Этот муниципальный земельный участок площадью 4 300 квадратных метров предназначен под религиозную деятельность, - пояснили «КП» в администрации Иркутска. - Земля предоставлена Иркутской православной религиозной организации до 2030 года в безвозмездное пользование. По информации Комитета по градостроительной политике на участке предусмотрено размещение религиозного сооружения. Но разрешения на строительство храмового комплекса во имя святителя Иннокентия Митрополита Московского не выдавалось. Добавим, что в этом месте есть еще второй участок площадью 29 тысяч квадратных метров. Это земля общего пользования. После получения всех разрешительных документов, на ней предусмотрено благоустройство.