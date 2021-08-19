Как топит остров Юность в Иркутске: теперь он больше напоминает Венецию

Так выглядит территория вокруг ресторана на острове Юность. Фото: Андрей СИНЬКОВ

«Уважаемые иркутяне, тут прохода нет, огромная просьба покинуть территорию, вода прибывает!». Раздавалось вчера на острове Юность в самый разгар рабочего дня. Одно из самых излюбленных мест отдыха у горожан, которых здесь и в будний день немало, медленно, но верно превращается в Венецию. С резиновыми лодками сюда приходить, конечно, пока рано, но вот резиновые сапоги захватить точно не помешает. Из-за повышения уровня воды в Ангаре остров подтапливает. Чтобы оценить ситуацию, корреспондент «Комсомолки» отправился на Юность.

Въезд на парковку. Вода уже близко Фото: Андрей СИНЬКОВ

Сразу скажу, что на машине въехать на парковку Юности и острова Конный со стороны Детской железной дороги, точно не получится. Ее уже закрыли. А чтобы никто не проскользнул, на повороте выставили пост – дежурного инспектора ГИБДД. Иду дальше и вижу, что вода уже подбирается к дороге, которая ведет на большую стоянку.

- А ведь еще день назад здесь было сухо, - говорит охранник, дежуривший у шлагбаума, и тут же выдвигает свою версию. – Так дожди-то какие прошли.

Скейт-площадка в воде. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Кто точно рад воде, так это дети. На скейт-площадке они с удовольствием катаются по огромным лужам на велосипедах, а затем с мокрыми ногами мчат домой. Кстати, спортивные сооружения уже пострадали. Вода стоит также на баскетбольной площадке, которая постепенно превращается в бассейн, а на футбольном поле теперь можно играть разве что в водное поло. Не пострадали разве что теннисные корты. Мастера ракеток до сих пор пуляют мяч друг другу, не обращая ни на что внимание.

Кому точно не до смеха, так это владельцам ресторана, который находится на острове Юность неподалеку от ракушки Сиднейская опера. К нему в обычной обуви уже не пройти, только в резиновых сапогах. Впрочем, обедать туда точно никто не пойдет, только если вплавь. Территорию вокруг обтянули лентой.

Баскетбольная площадка превращается в бассейн. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Не повезло ресторану, - грустно говорит мужчина, шагающий босиком по воде со стороны заведения. – Похоже, владельцы попали на дорогой ремонт. Внутри помещения - вода.

Юность закрывают для пешеходов, как со стороны Детской железной дороги, так и с Бульвара Гагарина. Везде расставлены ограждения с предупреждающими табличками. Надолго ли? Одной природе-матушке известно.

Кому то не до воды. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Ситуация действительно серьезная, - рассказывает нам дежуривший здесь же исполняющий обязанности директора МКУ Иркутска «Городская среда» Антон Титков. – За день уровень воды поднялся почти на 30 см. Еще утром он был 75 см, а днем уже 103 см. Что будет дальше, пока сказать сложно. Судя по прогнозу погоды, вскоре вновь придут дожди. Мы очень просим жителей Иркутска отнестись с пониманием и не приходить на остров Юность гулять, пока ситуация не стабилизируется. Что касается острова Конный, там таких подтоплений нет.

Как сообщили в Енисейском бассейновом водном управлении, сбросные расходы воды на Ангаре снижены до 3000 кубометров в секунду. В таком режиме Иркутский гидроузел будет работать до нормализации паводковой обстановки.

На футбольном поле уже можно играть в водное поло. Фото: Андрей СИНЬКОВ

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Мост уже закрыт Фото: Андрей СИНЬКОВ

иркутян просят не ходить на остров Юность Фото: Андрей СИНЬКОВ