Квартира, питание, санаторий и детсад: какие льготы предлагают при устройстве на работу в Иркутске. Фото: Иван ВИСЛОВ

Хороший работник нынче на вес золота. Особенно если профессионалы в этой отрасли в дефиците. «Охотники за головами» переманивают персонал друг у друга, предлагая зарплату повыше. Но этого мало. Нужно еще что-то. А что? Кто-то прописывает в условиях устройство в детский сад для детей, кто-то санаторий, кто-то повышение квалификации. Самая крутая «замануха» - квартира.

Мы вам жилье дадим, вы только работайте

Старый советский принцип выделения квартиры при устройстве на место действует до сих пор.

- Служебное благоустроенное жилье или компенсация аренды жилья упомянуты более, чем в 200 предложениях о работе в Иркутске и регионе, - отмечают аналитики HeadHanter. - Как правило, такие варианты предлагаются строителям, рабочим, сотрудникам крупного производства, а также медикам.

Очень много таких вариантов в перечне вакансий на портале Министерства труда и занятости Иркутской области. А конкретно – 4654. Большая часть их, конечно, для вахтовиков, которых, понятное дело, поселят на месторождении в общежитии. Еще помогают с жильем военным, но тут тоже – без вариантов. Топ - менеджеров и особо ценных сотрудников компании выписывают «на особинку». Однако если вы считаете, что на этом все – ошибаетесь.

Учителям и врачам – особый почет и уважение. Педагогов ждут в глубинке, но не только. Всего предлагается 67 вакансий с предоставлением жилья в Бодайбо, Баяндае, Оеке, Ангарске, Тулуне и Заларях. Таких же вариантов для врачей еще больше – 447 и еще полсотни для фельдшеров. А есть еще компенсация аренды и перспективы получения квартиры в собственность принципе. Возможность повышения квалификации бесплатно тут «по умолчанию».

«Нужен агроном. Зарплата от 30 тысяч рублей, жилье предоставляется». В перечне актуальных вакансий – запросы от руководителей фермерских хозяйств в Куйтуне и Тулуне. Почему бы и не поехать в деревню, если по специальности? Работу предоставят. В сельском хозяйстве тоже кадры требуются.

«Нужен администратор в кафе. Работа 2\2, зарплата 1500 ежедневно. Соцпакет. Предоставляется общежитие, оплата за счет предприятия». Это предложение из Железногорска-Илимского. Там требуются профессионалы сразу нескольких направлений в общепит.

Крупные предприятия, нанимая молодых специалистов, тоже обещают им компенсацию найма жилья - правда на относительно небольшую сумму, в районе 15 тысяч рублей. И ненадолго – как правило, программы рассчитаны на три года. После этого инженер должен «стать на крыло» и взять ипотеку. Она тоже может быть на льготных условиях.

Бесплатное питание и льготные обеды

Сразу скажем – этот вид «плюшек» не столь популярен. Хотя – все равно приятно. Льготные обеды предлагаются на крупных производствах, где есть свои столовые. Это для них – из серии само собой, но офисный планктон, который тратит по 200 рублей на обед или, из экономии, ежегодно таскает с собой ланчбоксы, обзавидуется. Это же указывается во всех вакансиях для вахтовиков.

Есть отдельная категория персонала, которые всегда, и при советской власти тоже, получали бесплатные обеды. Догадались кто?

-Так, бесплатное питание обещают в 300 вакансиях, чаще всего это работники ресторанов и гостиничного бизнеса, - отмечают аналитики. - Кроме того, сотрудники зачастую могут рассчитывать на доставку домой служебным транспортом, бесплатное прохождение медкомиссии или помощь в оформлении санитарной книжки.

На деле таковых гораздо больше. Ведь странно работать в кафе или ресторане и покупать собственноручно приготовленные обеды. Чтобы не провоцировать сотрудников на мелкие уловки, такое питание им разрешено официально.

Обучение языкам, обеспечим тренингами роста и дадим скидки

- Бесплатные языковые курсы есть в 9 предложениях о работе, и здесь в лидерах IT-отрасль, например, менеджер по продажам может освоить или прокачать в корпоративном университете английский, китайский, французский и испанский языки, а также пройти тренинги личностного и профессионального роста, приводят данные специалисты.

Опять же, если посмотреть глубже, найдешь больше. Например, специалист-аналитик на госслужбу, с перспективой на работу в сфере внешней экономики, кроме своей не самой большой зарплаты около 50 тысяч, претендует на премии – раз в квартал, которые все компенсируют, и обучение за госсчет при необходимости. Менеджер по продажам в IT предлагают гибкий график и работу из любой точки мира. Только работай!

Тренинги роста обещают в кампаниях «в одном флаконе» с ожиданиями «продвижения по служебной лестнице». Наиболее они характерны в предложениях для молодых инженеров любых направлений. Технарей не хватает, их нужно мотивировать.

Еще одна фишка – очень частая, корпоративные скидки. На свою продукцию. Работая в строительной компании, можно дешевле купить квартиру, в туризме – с бешеной скидкой объездить полмира. И далее везде.

- Важный аспект мотивации работников – предоставление скидок на товары и услуги, которые оказывает компания, они фигурируют более чем в 2,5 тысячах вакансиях, - уточняют в HeadHanter. - Для сотрудников розничной сети действует дополнительная корпоративная скидка в магазинах сети, крупная сеть сообщает кандидатам «ты первым узнаешь о наших скидках и акциях», а самый большой и разнообразный набор скидок в вакансиях из сферы информационных технологий. Скидки на абонементы в фитнес-клубах, на услуги туристических агентств, продукты питания, рестораны, магазины.

А соцпакет? Это святое. Таких вакансий обнаружилось около сотни. Что в него входит?

Наиболее часто работодатели предлагают ДМС, страхование жизни и страхование для выезжающих за границу. Социальное страхование можно получить, откликнувшись на такие вакансии как продавец-консультант, инженер по буровым растворам, рекрутер, региональный директор, персональный менеджер и еще 849 вариантов. Еще в 200 случаях предлагается хорошая и здоровая жизнь. На лечение в санаториях могут рассчитывать сотрудники из сферы добычи сырья, медицинские работники и сотрудники из сферы производства. Так, у палатной медсестры из Иркутска будет возможность не только санаторного лечения и отдыха, но и сокращенный рабочий день, доплата за сложность отделения и дополнительный отпуск.

Среди необычных и редких бонусов – помощь в оформлении в детский сад и школу, или устройство детей сотрудников в дошкольные учреждения без очереди, оплачиваемый проезд в отпуск, единовременная выплата для приобретения жилья.