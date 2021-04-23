Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Иркутской области. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

В Иркутской области при падении легкомоторного самолета погибли два человека. Как удалось выяснить корреспондентам "КП"-"Иркутск", трагедия произошла в Черемховском районе. Самолет рухнул в поле, в районе села Рысево, которое находится в 8 километрах от районного центра. Подробности того сколько всего людей находилось на борту, выясняются.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

- Самолет самодельный, - рассказали в местной Единой Дежурной Диспетчерской Службе. - Сейчас на место выехали оперативные службы. Пока известно, что в самолете находилось два человека. Оба погибли.

По предварительной информации, все произошло в тот момент, когда двое друзей 55 и 70 лет тестировали самодельный самолет, который недавно собрали своими руками. Во время полета самолет упал, воткнувшись носом в землю. Эта информация уточняется.