Более 12 тысяч иркутян живут в аварийных домах

В Свердловском районе еще много старого жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покосившиеся деревянные бараки или каменные здания, стены которых рассыпаются на глазах, - все это ветхое жилье, которое не только не украшает город, но и небезопасно для его обитателей. В Иркутске 12,6 тысячи человек живут в аварийных домах. Как планируют решать проблему в столице Приангарье, расскажем.

Исторически сложилось

Наверное, так можно объяснить, почему в Иркутске много старых домов и очень много деревянных бараков, коими город застраивали в начале и середине прошлого века. Конечно, изначально туда селили работников различных предприятий и отнюдь не предполагали, что проживать в этом временном жилье будут их потомки…

Предостаточно и каменных зданий, которые давно пора снести. Всего в Иркутске 515 многоквартирных домов, которые официально признаны аварийными. Больше всего таких в Правобережном округе - 166, потом следуют Свердловский и Ленинский районы.

Если переводить все объемы в квадратные метры, то ветхого жилья 196 тысяч, из них 127 тысяч - это то, что было признано таковым до 1 января 2017 года. Конечно, в бюджете средств, чтобы разом решить проблему, нет. Но до 2025 года планируется расселить по нацпроекту 157 аварийных многоквартирных домов, или 66 тысяч «квадратов». Еще почти столько же хотят расселить благодаря механизму «Развитие застроенных территорий». Итого 314 домов.

Шесть шагов и РЗТ

Именно на столько этапов разделили в Иркутске планы по избавлению города от разрушенных зданий. Предполагается, что через четыре года новые квартиры получат 8,2 тысячи человек, которые сегодня стоят в очереди, из 2,9 тысячи жилых помещений. В Иркутске разыграли уже конкурсы на покупку 135 квартир, в которые будет переселено более 500 человек в 2021 году.

Отметим, что в половине случаев вопрос с ветхим жильем решается, как уже было сказано выше, по программе «Развитие застроенной территории». Так, в Иркутске по ней из запланированных 180 многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными, расселили 96.

Уточним, что такой механизм действует в городе с 2012 года. Его суть в том, что застройщик сносит дома, а на освободившихся участках строятся новые. Сегодня полностью реализован один проект, а из-за невыполнения взятых обязательств с четырьмя застройщиками отношения пришлось прекратить. Теперь жители 53 аварийных домов на улицах Кайская, Норильская, Розы Люксембург, Аносова, Мухиной, Театральная, Якоби, а также переулка Восточный будут расселены до 2025 года по муниципальной программе.

Основные строительные площадки сконцентрированы в Свердловском районе. К сожалению, применить такую схему удается не везде в силу разных причин. Иногда недобросовестны и сами застройщики, иногда не удается договориться с жильцами.

Механизм «Развития застроенных территорий» (РЗТ), как считают власти, хорошо зарекомендовал себя в ликвидации аварийного жилищного фонда, однако в конце 2020 года на федеральном уровне принят Закон о «Комплексном развитии территории». Он предусматривает, в том числе, и строительство социальных объектов - школ, детских садов и других. Сейчас идет подготовка к запуску программы. Пока же продолжают действовать ранее заключенные договоры РЗТ.

Квартира или деньги

Если не получается договориться о квартире, то гражданам выплачивается денежная компенсация - и семья уже самостоятельно покупает жилье. И некоторые соглашаются на такой вариант.

Кстати, власти говорят, что могли бы строить больше, но есть проблема, связанная с высокой стоимостью квадратного метра. Дело в том, что в соответствии с приказом Минстроя РФ, она составляет 48,6 тысячи рублей, при этом средняя цена в регионе, по данным Росстата, фактически приближается к 71 тысяче рублей.

Вот эту разницу компенсировать муниципалитету удается не всегда. Тем более что и цены в новостройках выросли в прошлом году (это связано с многими факторами: льготной ипотекой, введением эскроу-счетов, ростом курса доллара), и строить в 2020-м стали меньше, потому как из-за пандемии возник дефицит рабочей силы.

При этом семьи, поскольку купить жилье «квадрат в квадрат», как показывает практика, не представляется возможным из-за отсутствия на рынке подходящих предложений, переселяют в квартиры большей площади, чем было.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

195,4 тысячи квадратных метров жилья признано аварийным по состоянию на 1 января 2021 года.

12,6 тысячи человек, или 4,7 тысячи семей, нуждаются в переселении.

195 домов снесли с 2010 по 2018 год.

КСТАТИ

Куда переселят

Для тех, кто всю жизнь ютился в старых «апартаментах», строят новое жилье. Дома возводят в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. В декабре 2021 года многоэтажки должны ввести в эксплуатацию. В чистовой отделке. Сейчас проводятся работы по бетонированию, армированию плит перекрытия этажей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новоселье справят полторы тысячи семей

Если говорить о регионе, то в целом в 2021 году направят 4,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней на расселение людей из аварийного жилья. Всего же в Иркутской области такого «добра» - 398,8 тысячи «квадратов». Это 1071 дом, где проживают 22,7 тысячи человек. Больше всего жителей переедет в новое жилье в Иркутске и Братске. Расселять также будут в Нижнеудинске, Бодайбо, Железногорске-Илимском, Байкальске, Усть-Куте (и других северных территориях в зоне БАМа), Ангарске, Шелехове, в селах Сосновый Бор Иркутского района и Тайтурка Усольского района.