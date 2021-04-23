Проезд по плотине ГЭС в 2022 году ограничат из-за ремонта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что иркутским автомобилистам, которые каждый день ездят по плотине ГЭС с правого берега Ангары на левый и наоборот, пора морально готовиться к новым заторам. Дело в том, что на Гидроэлектростанции планируют начать масштабный капитальный ремонт, который, увы, коснется и проезжую часть. Правда, произойдет это только в 2022 году.

- Иркутская ГЭС уникальна тем, что она является частью общегородской транспортной сети, - рассказали «Комсомолке» – Так вот, немногие знают, что прямо под дорогой находится основное технологическое оборудование. За много лет назрела необходимость ремонта. Нужно обновить гидроизоляции, отремонтировать крышу машинного зала.

Итак, проект реконструкции плотины ГЭС рассчитан на несколько лет. Первый этап работ начнется уже в этом году. Сначала отремонтируют участок, который не затрагивает проезжую часть. Так что движению автомобилей это никак не помешает. А вот на втором этапе, в 2022 году проезд придется ограничивать. Водителей ждут сложности в организации дорожного движения. Городские власти уже обсуждают, как минимизировать неудобства для горожан.