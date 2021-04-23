Молебен в зуме: верующие всей земли объединились, чтобы помолиться о судьбе Байкала

Молитва в зуме: верующие всей земли объединились, чтобы помолиться о судьбе Байкала. Фото предоставлено МРОШ "Тэнгери"

Представители всех известных в мире конфессий объединились в День Земли, чтобы слиться в единой молитве о будущем Байкала. В духовной акции приняли участие двадцать стран. Всеобщую молитву начали христиане, мусульмане, буддисты, шаманисты, индуисты, представители культов из Африки. Чтобы произнести священные слова, они одновременно вышли в зум.

- Идея общий молитвы верующих со всего мира впервые прозвучала в 2016 году, когда в Бурятии проходил съезд духовных лидеров, приезжал к нам учитель традиции Дрикунг Кагью тибетского буддизма Кьягбон Четсан, - рассказала КП-Иркутск шаманка Мария Догбаева-Ринчино. – Тогда председатель правления организации шаманов «Тэнгэри» города Улан-Удэ Верховный шаман, Заарин Боо Баир Цырендоржиев призвал всех собраться вместе и помолиться о нашей святыне – Байкале. Мы вспомнили пророчество знаменитого деда Барнашки (шамана Барнашхэ Балтаханова), жившего сто лет назад о том, что Байкал начнет болеть, а после местные люди вынуждены будут уйти отсюда.

Провести общий молебен договаривались изначально на берегах самого озера – на острове Ольхон, но пандемия коронавируса спутала планы. Но шаманы решили не отступать от задуманного. Помог интернет.

- В феврале этого года у нас прошла конференция по зуму с духовными представителями и экологами, которые рассказали, что Байкал, можно сказать, уже начал болеть, - говорит Мария Догбаева-Ринчино.

Тысячи людей одновременно молились о людях, живущих у Байкала и судьбе уникального озера. Фото: предоставлено МРОШ "Тэнгери"

Тогда и стало понятно - медлить уже нельзя. В том, что помолиться очно не получилось, есть и плюсы – по зуму объединиться в молитве смогло гораздо больше людей. Не об избавлении от болезни и не о самоочищении озера молились верующие. Ведь ничего этого не случится, если сами люди не начнут действовать.

- Мы молились о том, чтобы в каждом человеке пробудилось самосознание и любовь к природе, - говорит шаманка. – Чтобы каждый приезжающий на Байкал, помнил, какая это святыня и обращался с ней по достоинству.

Проводить такие онлайн - встречи духовные представители планируют регулярно.

- На нашей планете есть еще много мест, о которых стоит помолиться, - говорит Мария Догбаева-Ринчино, шаманка из рода Гушад .

Есть также и надежда провести очную молитву на берегах Байкала. Запланирована она на 1 августа этого года.

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