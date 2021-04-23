"Слата" провела в Иркутске акцию в честь Национального дня донора

Фото: ООО «Маяк»

Национальный день донора в Иркутске отметили ярко. Сеть супермаркетов "Слата" совместно с Иркутской областной станцией переливания крови провели мероприятие, на котором присутствовали почетные и заслуженные доноры. Также в мероприятии приняли участие блогеры "Первого блогер-шоу SOS-баттл".

- Мы и ранее сотрудничали со Службой крови, но в этом году решили войти во Всероссийскую программу лояльности и подписали соглашение о сотрудничестве, - подчеркнула руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Мы постарались сделать яркий праздник для доноров и привлечь внимание тех, кто пока только интересуется донорством.

На мероприятии "Слата" наградила "Сердечные пары" - семьи, которые уже много раз вместе сдавали кровь.

- Для нашей семьи быть донорами - это почетно, это значит отдать частичку себя во благо здоровья других людей! - поделилась иркутянка Юлия Чусова. Она сдает кровь вместе с мужем, сыном и его девушкой.

- Это не страшно и даже полезно - кровь обновляется и восстанавливается, - отметил почетный донор с 6-летним стажем Евгений Тюремов. - Важно, что я помогаю тем, кто в этом нуждается.

Менеджер по пропаганде донорской крови Иркутской станции переливания крови Людмила Рамкулова подчеркнула, что подобные акции помогают привлечь внимание к вопросам донорства. Ведь главные задачи Службы крови - бесперебойное обеспечение медорганизаций донорской кровью, создание необходимых запасов, а также развитие молодежного донорства.