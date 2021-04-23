Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 апреля: в областном центре COVID-19 с начала пандемии подтвердился больше 23 тысячи раз Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 апреля. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 23 апреля возросло до 65 395. Об этом сообщает Оперативный штаб Приангарья. За сутки в это число вошли еще 144 подхвативших заразу. Их положительные результаты пришли из лабораторий в течение минувших суток.

Радует, что большинство заболевших с регионе с начала пандемии уже здоровы. Таких на сегодняшний день – 63 460. За минувшие 24 часа о том, что выздоровели узнали 162 из них.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 апреля: в больницах больше 1300 пациентов

5235 человек в Иркутской области на сегодняшний день продолжают бороться с COVID-19. Большинство из них перносят болезнь в легкой форме, медики разрешили им лечиться амбулаторно, то есть дома. В ковидных госпиталях 23 апреля за жизнь и здоровье 1304 пациентов борются медики. 97 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Увы, продолжаются и летальные исходы. За сутки скончались еще 8 человек. Всего за время пандемии Приангарье потеряло 2569 гостей и жителей региона: причиной смерти 2299 из них стал COVID-19, еще 270 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые привели к смерти.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 апреля: в областном центре +70 за сутки

Иркутск был и остается в лидерах по числу заражений COVID-19 в Иркутской области. С начала пандемии здесь COVID-19 был подтвержден уже 23 158 раз. За сутки прирост сегодня составил +70.

На втором месте по заболеваемости идет Ангарск и 6424 заражения, за 24 часа там +19 случаев заражения. На третьем месте – Иркутский район и 4482 заболевших, за сутки в их число вошли 22 человека.

Распространение коронавируса в Иркутской области по районам. Фото: Оперативный штаб Приангарья по коронавирусу

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