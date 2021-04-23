Субботник в Иркутске перенесли из-за непогоды на середину мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После долгой зимы любой город выглядит неприглядно. Снег тает, кругом мусор. Все требует обновления: надо покрасить лавочки и ограждения, нанести на дорогах новую разметку, помыть и почистить все вокруг… С 1 по 30 апреля в Иркутске проходит месячник санитарной очистки города. Коммунальные службы и управляющие организации именно этим и занимаются - приводят город в порядок. А на 24 апреля был запланирован давно уже ставший доброй традицией общегородской субботник. Но он не состоялся. Вернее, перенесен на более благоприятное время. И вот почему.

- Вероятность снега в первой половине дня 24 апреля составляет более 70%. В связи с этим было принято решение о переносе общегородского субботника на середину мая. При этом отмена данного мероприятия не повлияет на текущие работы, проходящие в рамках месячника санитарной очистке города, - отметил вице - мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

В самом деле! Весь месяц коммунальщики особенно старались привести в порядок общественные пространства - скверы, парки, места отдыха. А субботники? Их, между прочим, проводили в Иркутске весь месяц! В них участвовали жители, представители управляющих организаций, муниципальных предприятий, коммерческих структур - тысячи горожан. Убирались во дворах, на улицах, на площадках у административных зданий. На полигон ТБО вывезли сотни тонн мусора.

Уборка в городе шла весь месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так, например, в Ленинском округе привели в порядок 14 улиц, которые названы в честь Героев Советского Союза, Героев России и участников Великой Отечественной войны: Николая Гастелло, Маршала Говорова, Генерала Доватора, Василия Жукова, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Александра Матросова, Панфилова, Покрышкина, Юрия Смирнова, Лизы Чайкиной, Чекалина, а также проезды Ульяны Громовой и Гайдара. Большинство этих улиц находится в частном секторе Иркутска-2. Здесь убрали мусор, собрали старую листву, в том числе с обочин дорог.

В Правобережном округе наводили порядок во дворах многоквартирных домов на улицах Желябова, Халтурина, Пугачева, Фрунзе, Декабрьских Событий, Франк-Каменецкого, Лызина, Халтурина, Баррикад, Щапова и многих других. Работы по очистке от сухой растительности, мусора, а также ремонт лавочек и ограждений вели и в микрорайоне Университетском и Академгородке, на улицах Бродского и Касаткина.

И это далеко не все! От мусора, например, очищали еще берега Ушаковки. Помогли студенческие отряды, школьники, бойцы детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Здесь самым большим «уловом» были пластик, бутылки, металл.