Сколько копить на квартиру в Иркутске? Выяснилось, кому повезло больше, а кому меньше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как копят на квартиру, если не брать в расчет ипотеку? Очень просто: затягивают пояса, отменяют «роскошества» - и вперед. Собственно, с кредитом та же самая история, только надо сначала заплатить первоначальный взнос, а потом расплачиваться по долгам 10 - 15 лет. В любом случае ты будешь из своей зарплаты тратить на себя отнюдь не большую, а скорее меньшую часть. Аналитики ЦИАН и HeadHanter посчитали, сколько лет пришлось бы откладывать деньги обычному жителю Иркутска, чтобы осуществить свою мечту. В скромном варианте стандартной однушки.

Повезло нефтяникам, золотодобытчикам и строителям

Итак, смотрим данные. При средней зарплате жителя региона в 48,5 тысячи рублей и стоимости обычной однокомнатной квартиры, по данным ЦИАН, в 3,47 млн рублей, обычному жителю на накопления придется потратить 8 лет. И все эти годы отказывать себе во всем, откладывая на счет в банке по 35,5 тысячи (из зарплаты вычли прожиточный минимум, который для иркутян составляет 13 012 руб.). Аналитики не учитывали проценты, которые капают на счет, но и неожиданных трат тоже не считали.

Это, конечно, «средняя температура по больнице». А если рассчитать по представителям разных профессиональных сфер? Скажем сразу, результаты оказались неожиданными. Срок выплат рассчитывали исходя из реальных зарплатных предложений «на сейчас», которые есть в Службе поиска персонала, а не средних зарплат по отраслям. И вот что вышло.

Да, это факт. Тем, кто работает в сфере добычи сырья, долго ждать не придется. При средней зарплате в 71,2 тысячи рублей и одинаковом для всех жителей региона прожиточном минимуме в 13 тысяч они накопят на однушку за пять лет. А если хотят взять ипотеку с 15-процентным первоначальным взносом в 486 тысяч, то жильем обзаведутся уже через год.

Что касается покупки квартиры в столице, то для этой категории специалистов мечта тоже реальная. Два года - и накопят на первоначальный взнос. А если надумают покупать самостоятельно, то откладывать средства придется 14 лет.

В список счастливчиков попали также строители. Несмотря ни на что, они живут неплохо и в Иркутске им в среднем предлагают зарплату в 63,7 тысячи рублей. Кропотливо откладывая по 50,7 тысячи ежемесячно, через 6 лет они приобретут квартиру. Так, конечно, никто не поступает. У представителей этой отрасли есть свои бонусы, в том числе возможность приобрести метры дешевле остальных на уровне котлована, но рассчитывали при прочих равных. На жилье в Москве им копить 16 лет.

Золотая середина

В этот список попали представители 8 профессий. Во-первых, это руководители разных сфер, которым предлагается сегодня заработок в 55 тысяч рублей. Во-вторых, страхование - 54,6 тысячи рублей.

Достаточно обеспечен домашний персонал - репетиторы, няни, помощницы по хозяйству. На оплату их труда не скупятся: 53,5 тысячи и 6-е место в рейтинге доходов. Соответственно, и жилье им достанется быстрее.

На седьмом месте водители с доходом в 52,5 тысячи рублей. На 8-м рабочие и инженеры, на хороших производствах они в среднем получают по 52,1 тысячи. На 9-м люди из сферы сервиса (это и ведущие свадеб, и организаторы шоу) - 48,8 тысячи. Всем им придется ждать своего жилья 7 лет. Хотя вариант ипотеки, конечно, более реален.

На десятой позиции медики. Что бы не говорили сами представители здравоохранения, им сейчас предлагают по 47,5 тысячи, и это совсем неплохо. Они попадают в одну группу с продажниками, которые имеют на круг по 45,6 тысячи и должны дожидаться вожделенных метров 8 лет.

Ждать долго, но можно

Эту группу профессий можно было бы назвать аутсайдерами, но язык не повернется. Потому что следом идут те, кому рассчитывать на свое жилье без ипотеки просто нереально. Это представители банков, сферы безопасности, телекоммуникаций, туризма, работники гостиниц. Им всем надо ждать по 9 лет, а получают они в среднем по 45 тысяч рублей.

Немного меньше зарабатывают в госслужбе. Если не брать в расчет руководство, то получается по 43,2 тысячи, а это откладывать 10 лет 30,2 тысячи рублей. Следом идут юристы, учителя и преподаватели вузов, представители сферы спорта и фитнеса – 40 - 41 тысяча рублей и те же 10 лет.

Но есть и те, кому ждать просто нечего. Это бухгалтеры и журналисты. Тут, при заработках меньше 40 тысяч рублей в месяц, придется ждать 11 - 12 лет. Лучше не связываться, а исхитриться и живя на хлебе и воде, отложить на первоначальный взнос. И да, на первоначальный взнос, который больше 500 тысяч, придется откладывать два года. На квартиру в Москве представителям сферы иркутских СМИ нужно копить тридцать лет и три года. И это не шутка.