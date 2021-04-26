Эксперты рассказали, представители каких профессий в Иркутске просят за работу меньше, чем она стоит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рынок труда - потому и рынок, что торговлю на нем никто не отменял, как бы мы возвышенно к себе не относились. И идея каждые пять лет переходить от одного начальника к другому, по сути ничего, кроме декораций не меняя ( ну не станет же врач учителем, в самом деле), имеет в самом деле глубокий экономический смысл. Заново выставляя себя и свой труд на продажу, можно поднять цену. Ненамного, но раз тебя "покупают", значит, готовы переплатить. А насколько? Это зависит от многого, но в том числе от средней зарплаты в профессии. Предложения работодателей и тех, кто ищет место, сравнили специалисты HeadHanter. Эти исследования есть в распоряжении КП-Иркутск.

Вы бухгалтер или юрист? Много просите

Предприятиям всегда нужны специалисты разного профиля. Иногда - много сразу ( как сейчас в сфере IT). Тогда случается дефицит и растут зарплаты. А вузы, которые тоже заинтересованы за деньги готовить тех, кто хочет обучаться ( не будем лукавить, это нормальный процесс), уже через пару лет объявляют форсированный набор. Так уже было с юристами, экономистами, журналистами и пиарщиками. И так, видимо, будет со специалистами в сфере информационных технологий, которых тоже уже готовят массово и несколько лет. Выпускается очередной курс - расхватывают. Опять - тоже самое. А потом.... Мест нет! Итак, кто переоценивает себя?

Специалисты по закупкам. Они просто обязаны торговаться. И ждут за свою работу в среднем 48, 6 тысяч. Но увы. Этим специалистам готовы платить только 44, 5 тысяч рублей. Опять же - в среднем. "Серебро" в рейтинге завышенных представлений о реальности.

Финансисты, юристы и коучи. Представители этих сфер делят между собой третью- пятую позиции, являя собой классический образец обманутых ожиданий. Юристов много, а хорошо зарабатывают не все, а только те, кто давно имеет практику, имя и опыт. Когда это поколение, получившее места в 90-х, отойдет от дел, будут новые вакансии. Но штучным образом. С бухгалтерами и прочими представителями сферы финансов еще сложнее. Во-первых, рынок ими насыщен, как и юристами. Во-вторых, подкосила цифровизация, ускорившая все процессы. И теперь один сотрудник делает работу за пятерых. Люди, которые проводят тренинги, в той же упряжке. Они продают некие навыки эффективного взаимодействия. Это "дополнительная опция", стало быть, по ней кризис ударяет быстрее. Опять же цифровизация наладила спрос на онлайн, а это дешевле и конкуренция выше. Здесь разница между желаемым и действительным три тысячи рублей. Не в пользу претендентов.

Вы мастер на все руки? Заработаете прилично

"Комсомолка" уже писала, что в этом году число желающих получить рабочую профессию или диплом инженера вырастет. И, на самом деле, справедливо. Здесь самая большая разница между ожиданиями и реальностью в пользу соискателя. Специалистов не хватает! Итак, кто себя недооценивает?

Домашний персонал. Да-да. Горожане сейчас мало умеют и хотят делать руками. Им некогда приводить в порядок дом, они не знают, как собрать мебель, вкрутить лампочку. А посидеть с ребенком? А обучить его иностранному языку? В общем, всевозможные помощники весьма востребованы. При этом сами они скромно ставят планку - 30 тысяч. Недооценивают свой труд! Те, кто их нанимает, готовы платить на 23 тысячи больше. И это рекорд. Правда, радужную картину немного портит "дискриминация". Это к тому, что помощницам по хозяйству готовы платить по 35 тысяч, а помощникам - по 65 тысяч рублей.

Выпускники вузов. Разница между предлагаемой им зарплатой и той, что хотят молодые специалисты - 13 тысяч рублей! Конечно, в разных сферах по-разному. Но в целом запросы студентов, которые предполагают, что новичкам меньше платят, достаточно скромные. А вот работодатели в тех сферах, где действительно нужны профессионалы, готовы их и доучивать на практике, и платить побольше.

Профессионалы в сфере добычи сырья. Хотя нефтяникам, газовикам и золотодобытчикам традиционно хорошо платят. Но могут и лучше. В среднем они ждут около 60 тысяч рублей в месяц, но их труд оценивают в 72 тысячи рублей. Причем, что касается мужчин, то в еще большую сумму - 90 тысяч. Сильный пол на тяжелой работе в выигрыше.

Рабочие и транспортники. Работает тот же принцип. Людей с мозгами, которые умеют еще и тяжело работать физически, не хватает. Поэтому квалифицированные сотрудники на вес золота. Отражается это и и на зарплатах. Слесари и столяры в среднем ждут, что им заплатят по 40 тысяч, примерно такой же минимум выставляют водители, чуть выше планка в автомобильном бизнесе. И везде им готовы платить на 10-12 тысяч рублей больше. Тут многое зависит от конкретных специальностей. И это, конечно, более "мужские" сферы. Физическая сила и выносливость - не последнее дело.

Медики, педагоги, повара, турменеджеры. Здесь разрыв между желаемым и действительным не столь велик - 5-7 тысяч. Педагоги претендуют в среднем на 35 тысяч, предложение сегодня - 40 тысяч. Конечно, и и здесь зависит от того, какой именно преподаватель и где требуется, а мужчинам заведомо платят больше. В медицине ситуация похожая - желаемая цифра в резюме - 41, 6 тысяч, а в реальности - 47, 5 тысяч. После пандемии стало не хватать персонала в кафе, ресторанах и туристической сфере и здесь солидно подняли планку - до 45 тысяч, а люди ориентируются на расценки, которые существовали до марта 2020 года.

Вы инженер или топ-менеджер? Желаемое и реальность совпадают!

Есть сферы, где у претендентов "глаз алмаз". Обычно это происходит, когда специалистов практически достаточно. И нет смысла переплачивать. Поэтому наши айтишники получают достаточно скромные 45, 2 тысячи "на круг", кто-то больше, кто-то меньше, но на это и рассчитывают. Практически совпадают с реальностью ожидания инженеров в других сферах, разного рода начальников, специалистов сферы безопасности. Их мир достаточно устойчив и стабилен и это тоже благо.

КОНКРЕТНО

Представители этих профессий себя недооценивают

Тех, кто просит за работу "ниже рынка", очень много.

а этих - переоценивают