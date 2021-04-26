Застройщик в Иркутске оставил без жилья 36 дольщиков

Александр Варламов собирался заехать в новую квартиру практически сразу послt свадьбы. С тех пор прошло 6 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Решив пожениться, дизайнер из Иркутска Александр Варламов и его невеста Ирина сразу задумались о собственном семейном гнездышке. Варианты жить у родителей или снимать квартиру отмели с ходу. Если уж и платить за угол, то за свой, а не чужой. Так и решились на ипотеку!

И ведь как повезло: долго мучиться выбором, какому застройщику отдать предпочтение и где купить жилье, паре не пришлось. Прямо напротив дома, а Ирина тогда жила в Радищево, на глазах росла новая 17-этажка. До родителей буквально два шага, район знакомый и привычный, да и цена хорошая - 2,5 млн за просторную двушку в 61 «квадрат». Но главное - рекомендации! Застройщика посоветовали хорошие знакомые из сферы строительства: мол, надежная компания! Справлять новоселье пара планировала уже через год.

Материалы подорожали

- По договору мы должны были получить ключи от квартиры в третьем квартале 2016-го, - вспоминает сейчас Александр. - Как идут работы, наблюдали из окна дома Ирины. Правда, они закончились, как только залили фундамент и появилось несколько этажей «коробки»… Нас, дольщиков, фирма просила войти в положение, подождать. Мол, материалы подорожали, с рабочими проблемы - некому строить. Мы поверили, подписали допсоглашение о продлении сроков до 2017 года. Но время шло, а работы не начинались. А однажды увидели, как с площадки вывозят технику…

Вот так Ирина и Александр узнали, что компания-застройщик в стадии банкротства. У пары опустились руки. В такой же ситуации, как и они, оказались еще десятки человек - ни денег, ни квартиры…

Вообще, согласно документам, кредиторов, или дольщиков, 55, но пострадавшими считаются 36. Почему? Возможно, не обращались с заявлениями, точно неизвестно.

Пострадавшие объединились, выбрали инициативную группу и принялись обивать пороги разных инстанций - МВД, прокуратуры, Стройнадзора, правительства региона. Время шло, а дело с мертвой точки не двигалось. Почему?

Достроить «коробку» можно, но кто это будет делать, если фирма банкрот? И как вернуть деньги дольщикам, когда счета пусты? Генеральный директор компании, как выяснилось во время следствия, деньги дольщиков, 67 миллионов рублей, потратил на «иные нужды». Сейчас уголовное дело на него, как сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области, передано в суд, скоро начнется процесс.

А пострадавшие тем временем ждут, что будет с их домом. И скажем сразу, дело не бесперспективное: 17-этажку включили в Единый реестр проблемных объектов. Это дало шанс, что дом все-таки достроят, правда, уже другая компания, если купит площадку с «коробкой». Тогда несостоявшимся жильцам либо вернут их деньги, либо вручат ключи от квартир.

Платим ипотеку за воздух и за съемную квартиру

- Объект на улице Радищева - экономически выгодный, - подтверждает арбитражный управляющий Игорь Руднев. - Поэтому дольщикам вполне реально вернуть свои деньги или положенные квадратные метры. Правда, есть одно но - время. Оно вновь затягивается.

- Из-за бухгалтерской экспертизы и возможных судебных процессов, - поясняет начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Службы государственного строительного надзора Иркутской области Анастасия Шелепетко. - Ориентировочно подвижки могут случиться в четвертом квартале 2021 года.

Главная проблема - 12 спорных квартир. Их купила одна организация, которая, в том числе, занимается арендой нежилых помещений. Но возникли вопросы по бухгалтерскому учету, вот и назначены экспертизы. А пока этот вопрос не будет закрыт, говорить о продаже объекта-недостроя нельзя.

- За все время, что тянется эта история, мы поженились, родили ребенка, - говорит Александр. - Малышу уже три года. Жена вышла из декрета, она юрист, работаем вдвоем, но нам несладко. Платим ипотеку по 20 тысяч в месяц за воздух и 18 тысяч рублей за съем квартиры. Больше половины доходов уходит на это.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08