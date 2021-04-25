Новые парковки и выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Иркутске

Где в Иркутске появятся новые парковки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе разработана комплексная программа развития транспортной инфраструктуры. В мае ее будут обсуждать на заседаниях городской Думы. Рассчитан проект до 2030 года. О том, что изменится в ближайшие пару лет, - в нашем материале.

Выделенные полосы для общественного транспорта

В Иркутске в скором времени на двух артериях города появятся выделенные полосы для автобусов и маршрутных такси: одна из них на улице Трактовой до улицы Боткина, вторая - от Академического моста до улицы Вампилова. Это, по мнению специалистов, позволит немного разгрузить центр города от автомобилей. Потребность в парковках сегодня действительно высока, но создание дополнительных мест существенно ситуацию не изменит - число машин только растет.

- При разработке комплексной программы развития транспортной инфраструктуры мы ориентировались на опыт мировой урбанистики, - рассказывает начальник отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры комитета городского обустройства администрации Иркутска Руслан Батраченко. - Новые развязки приводят к увеличению количества автомобилей, а программы развития городов, как, например, в Норвегии и Швеции, изначально хоть и принимались жителями негативно, через несколько лет вызывали только положительные эмоции.

В этих странах приоритеты при обустройстве городской транспортной схемы выстроены так: на первом месте общественный транспорт (его развитие, свободное передвижение), на втором велосипедисты и пешеходы (оборудование выделенных дорожек, тротуаров) и только на третьем автомобили.

В Иркутске в ближайшие несколько лет отремонтируют транспортные узлы, развязки, оборудуют новые парковки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Платные стоянки

Как показывает статистика, в этих странах даже смертность на дорогах снизилась, стало меньше ДТП. Что уж говорить о пользе для здоровья в целом: больше передвижений пешком, меньше выхлопных газов. В большинстве своем парковки в таких городах платные, особенно расположенные в исторических центрах. Так в скором времени будет и в Иркутске.

- К нам приезжали коллеги из Москвы и рассказывали, как лучше это сделать, чтобы было удобно всем горожанам, - отмечает Руслан Геннадьевич. - Обсуждается возможность создания платных парковок частными инвесторами.

В планах дорожного департамента до 2030 года сделать платными парковки на следующих центральных улицах: Карла Маркса, Ленина, Лапина, Грязнова, Киевская, Литвинова, Фурье, Чехова, Володарского, Карла Либкнехта, Бабушкина, Дзержинского, Сухэ-Батора, Каландаришвили, Пролетарская, Свердлова, Горького, Желябова, Горная, Подгорная, на части Байкальской, а также в Пионерском переулке.

Реконструкция развязок

В 2021 году отремонтируют объездную дорогу в микрорайоне Солнечном, здесь появятся велосипедные дорожки, тротуары, в 2022 году начнут приводить в порядок объездную дорогу Первомайский - Университетский, по которой также пустят маршрут общественного транспорта. К реализации еще одного проекта - реконструкции Лермонтовской развязки - приступят также в 2022 году. Накануне была выбрана схема.

- Вместе с депутатами и инспекторами ГИБДД приняли вариант развязки «клевер». По мнению проектной организации, он наиболее оптимальный, - рассказал руководитель комитета городского обустройства мэрии Роман Орноев.- К основным преимуществам этого путепровода можно отнести отсутствие светофоров, наименьшее количество так называемых «горлышек» для автомобилей, развитую тротуарную сеть, сохранение АЗС и непрерывную пешеходную связь микрорайонов Академгородок и Студгородок.

Этот транспортный узел позволит расширить проезжую часть, выделить велодорожки и полосы для общественного транспорта, а запланированный в развязке тоннель разделит потоки машин, движущихся в разных направлениях. Все вместе это должно увеличить пропускную способность участка в 2,5 раза, а это значит, что пробок в Иркутске станет меньше.

НА ЗАМЕТКУ!

Где бесплатно поставить машину

- ул. Ленина, 14 - возле здания городской администрации

- ул. 3 Июля - вблизи 130-го квартала

- под Глазковским мостом

Также бесплатные парковки есть возле ТЦ «Яркомолл» и ТЦ «Карамель». Платная - возле Торгового комплекса на Литвинова.

В центре города найти свободное местечко для автомобиля - целое дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Где появятся парковки в 2021 году

- ул. Зимняя, - напротив детсада № 7

- мкр-н Юбилейный 37/1 - возле МБОУ «СОШ № 18»

- бул. Рябикова, 4б/1 - возле детсада № 77

- ул. Ушинского - возле детсада № 95

- пер. Гершевича, 1

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От электрички к Ледовому дворцу по тоннелю

Спортивные мероприятия сибиряки любят. А теперь, когда в городе появился Ледовый дворец - уникальное сооружение мирового уровня, не удивительно, что для поклонников зимних видов спорта он станет постоянным местом встреч. Парковка для автомобилей здесь, конечно, есть. Добраться также можно на общественном транспорте, но в мэрии предугадали, что приезжать сюда будут жители и из других городов, поэтому в планах соединить тоннельным пешеходным переходом Ледовый дворец и станцию Академическую. Возможно, такой способ добраться на спортивный матч или турнир понравится и иркутянам.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Что делать, если жители хотят расширить парковку перед домом?

В таком случае необходимо подать заявку в департамент городской среды для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Необходимо, чтобы увеличение парковочных мест поддержало большинство жителей. Однако площадь двора не всегда позволяет это сделать.

Законно ли устанавливать шлагбаум на въезде во двор?

Это нужно обсуждать с администрацией городского округа. Необходимо согласование всех инстанций, чтобы без проблем могли проехать и скорая помощь, и пожарные.

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