"Мама - осьминог" - артистка Цирка Дю Солей из Бурятии руками кормит сына, а ногами показывает мультики на планшете

Будни "гуттаперчевой мамы". Фото из архива Баярмы Зодбоевой.

В одной руке бутылочка, в другой - ложка. В кадре малыш, он сидит в детском кресле, на столике перед ним тарелка с кашей. Мама ложка за ложкой отправляет ее сыну в рот. Казалось бы, ну что необычного? Рядовой завтрак рядовой семьи. Да, если опустить одну деталь… Мама лежит (!) на столе на животе, подтянув пятки к макушке, тем самым сложившись пополам, а пальцами ног зажимает планшет со включенным мультиком и яркую книжицу. Попеременно поднимая и опуская «приманки» перед лицом сына, заставляет его открывать рот от удивления, а сама успевает в этот момент положить ему очередную ложку каши. Вот такой небанальный способ заставить ребенка есть! Такое видео появилось на страничке в Instagram у гимнастки Цирка Дю Солей Баярмы Зодбоевой из Бурятии. «Будни мамы», - гласит хэштег. Надо ли говорить, что у ролика тысячи просмотров? А подписчиков у «гуттаперчевой девочки» с каждым днем становится все больше, сейчас уже свыше 70 тысяч.

- «СуперМногофункциональная Мамочка», «Мама – осьминог» (Mommy is an octopus), «Это очень зажигательно», - восхищаются в комментариях пользователи соцсетей.

- Приезжай к нам. Веселить наши завтраки! – умоляют другие.

- А что еще остается, если муж на работе, а все родные за океаном? – смеется в беседе с корреспондентом «КП» - Иркутск» Баярма Зодбоева. – Мы с мужем Алланом и сыном Эштоном живем в Лас-Вегасе, штате Невада, США. А все мои близкие – в Бурятии. Общаемся в основном только по видеосвязи, тем более сейчас, во время пандемии.

Первенец в семье артистов родился в декабре 2019 года. Фото из архива Баярмы Зодбоевой.

Вообще Баярма родом из Забайкальского края, откуда с родителями перебралась в Бурятию. В десять лет девочка начала заниматься гимнастикой. А в 2006 году в составе группы вместе с тремя девчонками из коллектива ADIS прошла кастинг Цирка Дю Солей и перебралась в Америку. Своего будущего супруга Аллана Пэрри встретила на работе, он – менеджер в Цирке Дю Солей. Поженилась пара в 2017 году, а в декабре 2019-го у пары родился сын Эштон. Сейчас Баярма сидит в декрете и раскручивает свою страничку в Instagram, рассказывая о буднях мамы-гимнастки.

- Как пришла идея кормить ребенка, балансируя на столе? - Утром я как раз думала о том, что же снять для Instagram. – Накануне сестренка отправила мне гимбл - подвижный штатив для камеры. Сидели утром, завтракали и меня осенило. В общем, все случилось спонтанно!

Хотя подобных роликов на страничке Баярмы десятки! Она постоянно удивляет подписчиков нечеловеческой гибкостью. Многие бытовые проблемы сибирячка привыкла решать именно с помощью цирковых трюков.

- Родители мужа до сих пор удивляются тому, как я шнурки завязываю. Не наклоняюсь вниз, а наоборот ногу поднимаю к голове, - делится лайфхаком «мама-осьминог». А вот время беременности я страдала: живот не позволял поднять ногу в шпагате. Зато вставала в стойку на голове! В соцсетях мне на это писали: «О, боже, перестань, думай о ребенке» (смеется). Я считаю, что растяжка и гибкость только помогают. Не чувствую возрастных изменений, так как всегда в тонусе.

Если муж к «фокусам» жены привык, его как продюсера шоу ничем не удивить, то малыш Эштон с интересом разглядывал, как мама ходит на руках по дому или поднимает ноги над головой.

- Раньше, когда я ложилась и как-то загибалась, он подходил ко мне, целовал, обнимал, - говорит Баярма. - Наверное, думал: «Что же с мамой не так?». А сейчас улыбается и бегает вокруг. Подрастет, научу вставать на мостик. Может, и вместе с Эштоном потом будем выходить на сцену, если ему будет интересно. Ведь я не только гимнастка, но и режиссер по образованию. И хочу состояться и в этом амплуа. Подумываю об открытии агентства или школы для артистов, создание авторских курсов. Идей и планов очень много!

Справка «КП»

Цирк Дю Солей основан в 1984 году, базируется в Монреале (Канада). Известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. В штате компании более 4000 человек, работающих в разных группах, что позволяет давать представления в разных городах одновременно. Основная часть труппы дает представления в Лас-Вегасе.