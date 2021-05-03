Синоптики рассказали, когда в Иркутске будет тепло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачность, дожди и даже мокрый снег. Такими долгожданные майские праздники предстали перед иркутянами в этом году. Благо, что в связи с длинными выходными шансов расслабиться на свежем воздухе у нас еще достаточно. Поездки на природу или на дачу только впереди, главный вопрос - "когда именно?". "КП" расскажет, когда синоптики обещают в Иркутске и регионе хорошую солнечную погоду.

Предупреждаем сразу, на ближайшие три дня планировать активный отдых не стоит. 3 мая, в понедельник, на областной центр и регион обрушатся дождь и порывистый ветер - до 18 метров секунду.

- Сразу скажем, что погода будет неустойчивой, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – Пройдут дожди с мокрым снегом.

4 мая стихия немного сдаст свои позиции - температура поднимется до 17 градусов, но без осадков не обойдется. Небо периодически будут затягивать тучи. 5 мая погода вновь покажет все свои "сюрпризы". Утром ожидается снег, столбик термометра упадет до +2...+3 градусов. А уже днем по улицам областного центра пройдет небольшой дождь. Температура не поднимется выше +6 градусов.

Тепло начнет возвращаться в Иркутск только во второй половине недели. В четверг 6 мая в столице Приангарья ожидается повышение температуры до +12...+14 градусов. Солнце покажется лишь в утреннее время, днем будет облачно, а к вечеру небо и вовсе затянет, но без осадков. Самым жарким днем праздничной недели может стать именно пятница 7 мая. Синоптики обещают днем солнечное небо и температуру +21...+22 градуса. Подходящие условия для планирования активного отдыха вне дома. Однако, не стоит забывать, что лето еще не близко, ночью столбик термометра упадет до +5...+6 градусов.

Остальные три праздничных дня с 8 по 10 мая будут примерно одинаковыми. Ежедневно погода будет пасмурной, температура днем остановится на показателях +10...+12 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь.