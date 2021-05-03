Собачье «До/после»: обросший пес из Бурятии оказался «девочкой»

Несколько дней назад жителей Улан-Удэ поразили фото лохматого обитателя одного из районов города. Животное было больше похоже на один огромный передвигающийся колтун шерсти. Фото облетело соцсети и нашлись те, кто решил помощь несчастному псу. Собака двигалась только на звук и запах, глаза закрывала отросшая шерсть. И даже это давалось четвероногому с трудом, вес шерсти превышал вес самого животного. Бедолагу доставили в волонтерский пункт.

- Мы даже самостоятельно, как смогли, собаку обстригли, ей уже стало намного легче. Начала хвостиком вилять, - рассказала корреспонденту «КП» руководитель организации Элмира Жихарева.

Сегодня в сети пользователи уже обсуждают прекрасное преображение собаки, ставшей заложником собственного покрова. На зов о помощи в социальных сетях откликнулось огромное количество неравнодушных, кого потрясла история Лохматуша (так собаку назвали волонтеры). Каждый переводил на счета деньги и хотел, как можно быстрее увидеть мордочку, которая прячется за килограммами свалявшихся колтунов. Нашлись и грумеры, которые согласились сделать стрижку по символической цене или вовсе бесплатно.

- В процессе оказалось, что наш найденыш - это девочка. Под шерстью пряталось худое тело с торчащими косточками и ранами, - рассказала Элмира Жихарева, - Сначала Лохматуше состригли лишнюю шерсть, затем хорошенько помыли. Кстати, водные процедура она принимала очень охотно. Затем грумер уже сделал нашей девочке прическу.

Первые минуты после стрижки собака заново училась ходить – ноги не слушались в новом весе. Волонтеры также отметили – собака точно была домашней. После стрижки сразу запрыгнула на кресло и с интересом смотрела в окошко. Дикие собаки так себя не ведут.

Обратно в приют Лохматуша уже поехала не в клетке в багажнике, а в салоне на переднем сидении, как подобает домашнему питомцу. Сегодня добровольцы поправляют ее здоровье и продолжают искать спасенному найденышу новую семью, которая больше никогда не оставит ее на улице.