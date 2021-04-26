Иркутяне выберут общественные пространства для благоустройства в 2022 году

На Нижней Набережной планируют обстроить велодорожки и газоны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск расцветает. По программе "Формирование комфортной городской среды" в городе появляется все больше уютных парков и скверов, новых скульптур и памятников. И сами горожане в этом активно участвуют. Так, с 26 апреля по 30 мая можно проголосовать за общественную территорию, которую, по мнению местных жителей, в 2022 году нужно благоустроить в первую очередь.

На выбор - 19 точек в разных районах Иркутска. Например, в роще на Синюшиной горе планируется обустроить пешеходные дорожки и мост, на берегу Ушаковки - построить роллердром, на северной части острова Юность - сделать площадь Морской Славы с красивым арт-объектом - одномачтовым кораблем. Из новшеств - к голосованию допускаются иркутяне старше 14 лет, и каждый может выступить только за одно общественное пространство.

- Чем больше горожан подключится, тем выше шансы, что в следующем удастся благоустроить все 19 заявленных территорий, - комментирует начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела. - Дело в том, что проект федеральный, и необходимо показать, насколько благоустройство города важно для его жителей - а это действительно так!

Голосование проходит на новой федеральной платформе 38.gorodsreda.ru. Варианта, как оставить отклик, два - либо ввести на сайте номер телефона, куда поступит звонок с кодом для голосования, либо перейти в личный кабинет на портале Госуслуги.

Кроме того, в торговых центрах, МФЦ и общественных местах появятся стойки, за которыми 111 волонтеров будут помогать голосовать всем желающим с помощью специального приложения.

- Волонтеров можно будет найти в торговых центрах с 16 до 20 часов, - пояснил начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Мершеев. - Они станут работать за специальными стойками «Формирование комфортной городской среды», у каждого - белый жилет и кепка с логотипами программы. В выходные они будут находиться в общественных местах, например, на острове Юность. Также охватят ВУЗы, СУЗы, муниципальные предприятия и школы. Организации, которые хотят принять участие в голосовании, могут обращаться в отдел по молодежной политике администрации Иркутска. Для этого нужно отправить заявку на почту mersheev_i@admirk.ru.

Так, оставить свой голос за один из проектов благоустройства можно в ТРК «Сильвермолл», ТРК «Яркомолл», ТРЦ «Модный квартал», ТРЦ «ЕвроПарк», ТРЦ «Юбилейный» или ТЦ «БУМ», а также в гипермаркете «ЛеруаМерлен».

- Иркутск по праву заслуживает реализации всех 19 проектов благоустройства, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Для этого нам предстоит собрать голоса более чем 90 тысяч горожан. Работа предстоит серьезная, на волонтеров и всю команду администрации города ложится важная задача - донести до жителей, за что идет голосование и как принять в нем участие. Сегодня мы видим, что федеральный центр предлагает не просто благоустраивать территории, а менять облик тех пространств, которые нужны горожанам. Поэтому Федерацией было принято решение о финансировании в рамках проекта тех муниципалитетов, население которых активно вовлекается в голосование.

КОНКРЕТНО

За благоустройство каких территорий можно голосовать

Роща на Синюшиной горе (3 этап)

Берег реки Ушаковка (3 этап)

улица Нижняя Набережная (2 этап)

Северная часть острова Юность

Академгородок (дендропарк, 2 этап благоустройства, включая территорию сквера "Прогресс")

Русско-Амурский мемориальный комплекс

Улица Карла Маркса

Парк Комсомольский

Территория по улице Трактовая

Улица Розы Люксембург, остановка «Школьная»

Падь Долгая (2 этап)

Сквер перед бассейном «Изумруд»

Курсантский сквер по улице Советская 176 (2 этап)

Сквер «Аистенок» (пересечение улиц Байкальская и Советская)

Сквер в районе Маршала Конева, 44

Сквер в районе дома №1а по улице Волконского

Лесопарковая зона микрорайона Зеленый

Площадь Декабристов

Сквер в районе домов по адресу микрорайон Топкинский, 38-48.